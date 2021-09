TIME NFTs, QuadrigaCX sur Netflix, Suex contre-attaque + Plus d’actualités

Source : Adobe/goutte d’encre

Obtenez votre condensé quotidien d’actualités liées aux crypto-actifs et à la blockchain – enquêtant sur les histoires qui passent sous le radar des actualités cryptographiques d’aujourd’hui.

__________

Liens sponsorisés

Actualités NFT

Les Le magazine Time La collection de jetons non fongibles (NFT), surnommée «TIMEPieces» et offrant un accès illimité au site Web jusqu’en 2023, a vendu la totalité de ses 4 676 pièces dans les minutes suivant le lancement, faisant augmenter les frais de transaction Ethereum (ETH). Pendant ce temps, Anish Agnihotri, chercheur à Paradigme, affirme que des robots ont peut-être été en jeu.

Actualités du divertissement

Plateforme de streaming en ligne Netflix a annoncé un documentaire sur Gerald Cotten, qui serait décédé, et qui était le PDG de la défunte bourse canadienne de crypto-monnaie, QuadrigeCX, qui ont coûté l’échange de leurs clés privées à plus de 250 millions de dollars de crypto. Le documentaire s’intitule “Trust No One: The Hunt For The Crypto King” et sera présenté en 2022.

Actualités juridiques

Egor Petukhovsky, le fondateur du bureau de chiffrement de gré à gré (OTC) Suex, a déclaré qu’il était prêt à saisir la justice pour protéger son nom après la décision du Trésor américain Bureau de contrôle des actifs (OFAC) a désigné Suex comme véhicule de blanchiment d’argent. Il a écrit que ni lui ni aucune entreprise affiliée à lui n’avaient jamais été impliqués dans des activités illégales et qu’il avait l’intention de « défendre fermement [his] nom dans un litige.

Les Division des valeurs mobilières du Kentucky a émis un ordre d’urgence de cesser et de s’abstenir contre le Réseau Celsius (CEL) sur ses « comptes à intérêts gagnés », selon un dossier. Le régulateur allègue que les comptes portant intérêt de Celsius violent la loi sur les valeurs mobilières de l’État et ne divulgue pas aux clients ce qui se passe avec leurs dépôts, alors que les clients ne sont pas protégés par les protections des valeurs mobilières de l’État.

Actualité de la réglementation

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié un nouveau guide pour les échanges cryptographiques sur l’utilisation des médias sociaux ainsi que sur la publicité et le marketing. Le guide couvre les types de langage utilisés par les échanges, met en garde contre certains formats et vise en particulier les « promotions de style de jeu ».

banque d’Angleterre Le sous-gouverneur Sam Woods a déclaré qu’il appliquerait les règles mondiales si nécessaire pour éviter que les banques britanniques ne s’exposent à de grandes expositions à des actifs cryptographiques qui n’étaient pas adossés à des capitaux suffisants, selon .. Il a ajouté qu’il existe “un appétit des investisseurs” chez les investisseurs institutionnels et de détail, mais qu’ils “devront s’assurer que le traitement du capital est assez robuste”.

L’actualité des adoptions

Plateforme financière Gluwa et application de crédit à la consommation Aella ont annoncé avoir vu plus d’un million de transactions transférées sur la blockchain depuis leur intégration en juin. Ils ont ajouté que ces chiffres montrent également une prévalence croissante de l’utilisation de stablecoin en Afrique.

Actualités minières

Société de minage de crypto Technologies de la chaîne de blocs HIVE a révélé que leurs revenus provenant de l’extraction de monnaie numérique étaient de 66,7 millions de dollars au cours de l’exercice 2020, soit une augmentation de 174% par rapport à l’année précédente. Ils ont déclaré avoir obtenu des résultats records et continué d’augmenter leurs capacités minières au cours de l’année.