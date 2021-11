Ethereum (ETH)

TIME pour ajouter de l’éther à son bilan dans le cadre du partenariat Metaverse avec Galaxy Digital

AnTy18 novembre 2021

TIME s’est associé au gestionnaire d’actifs numériques Galaxy Digital pour lancer la nouvelle catégorie TIME100 Companies Metaverse, couvrant celles qui construisent un avenir virtuel.

Pour la première fois, TIME détiendra également ETH dans son bilan dans le cadre de ce partenariat. Se négociant à 4 170 $, l’ETH est en hausse de 475 % depuis le début de l’année.

Galaxy Digital paiera cet accord en Ether, qui, selon l’annonce, marque la première fois qu’une grande organisation médiatique accepte l’ETH comme moyen de paiement.

Plus tôt cette année, TIME a annoncé pour la première fois qu’il avait commencé à accepter le BTC comme forme de paiement pour ses abonnements numériques afin de se développer davantage dans l’espace crypto. En mars, TIME a vendu trois de ses couvertures en NFT aux enchères.

Maintenant, il s’attaque au métaverse en partenariat avec le Galaxy de Mike Novogratz, sous lequel un nouveau bulletin hebdomadaire TIME, « Into the Metaverse », sera publié pour « démystifier l’énorme quantité de transformations qui se produisent » dans ce monde virtuel.

« Au cours de la prochaine décennie, le métaverse deviendra une partie de plus en plus importante de l’économie mondiale ; nos réalités physiques et numériques deviennent déjà difficiles à distinguer », a déclaré Novogratz, PDG et fondateur de Galaxy Digital.

TIME hébergera également des ressources éducatives supplémentaires sur le sujet via sa nouvelle page d’apprentissage, dont le lancement est prévu en décembre.

« Avant de pouvoir construire le métaverse, nous devons le définir, car, aujourd’hui, le mot connote des choses très différentes pour différentes personnes », a déclaré Sam Englebardt, partenaire général de Galaxy Interactive, une offre de Galaxy Digital.

« Donc, avec nos partenaires de TIME, notre premier objectif est de créer un lexique et une compréhension partagés de l’idée et des opportunités qui émergent alors que nous devenons une espèce de plus en plus numérique et continuons (et accélérons) notre voyage continu du physique au monde virtuel. »

