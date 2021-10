Time To Shelve : comparer M&S à Waitrose pour passer au vert

Dans le cadre de notre série #Just1change, la campagne Time To Shelve demande aux supermarchés de nous dire ce qu’ils font pour lutter contre le changement climatique (Photo : ./Rex)

Trouver comment faire #Just1Change pour aider à lutter contre le changement climatique peut être difficile, mais l’un des plus importants peut être de décider où faire votre magasinage hebdomadaire.

Dans le cadre de notre série sur le climat en cours, nous avons demandé à tous les grands supermarchés d’examiner leurs pratiques environnementales et d’apporter des changements dans la mesure du possible.

Nous leur avons également posé des questions de vous, de nos lecteurs – et de leurs clients – sur la base de ce que vous vouliez savoir sur leurs projets pour un avenir plus propre.

Nous espérons que ces vastes entreprises reconnaissent qu’il est « temps de mettre en veilleuse » certaines pratiques qui aggravent la pollution plastique, augmentent la consommation d’énergie ou contribuent au gaspillage alimentaire – et proposent des programmes positifs – dont beaucoup ont déjà été testés ou promis à l’avenir.

Les réponses à ces questions varient dans tous les domaines, mais nous examinerons ici deux des chaînes de supermarchés haut de gamme les plus populaires opérant au Royaume-Uni aujourd’hui : Marks & Spencer et Waitrose.

Alors que Waitrose a finalement dépassé Marks & Spencer en termes de tiques vertes, les deux supermarchés ont tenu à souligner les plans déjà en action – par exemple, en cherchant à promouvoir davantage d’options sans viande, M&S s’engageant à doubler les ventes de produits végétariens et végétaliens en 2024.

Cependant, Waitrose a déclaré qu’il pensait que la viande continuait de jouer un rôle essentiel dans une alimentation saine, et continuerait donc à ne s’approvisionner qu’avec de la viande de la plus haute qualité qui a été produite avec soin pour la planète.

Les programmes de recharge pour les clients ont également été applaudis, M&S proposant un concept d’épicerie rechargeable sans emballage Fill Your Own, qui fonctionne actuellement dans 13 magasins et comprend plus de 60 lignes d’épicerie rechargeable.

Pendant ce temps, avec son programme Unpacked, qui a été testé pour la première fois en 2019 et est jusqu’à présent disponible dans quatre de leurs magasins, Waitrose encourage également les acheteurs à apporter leurs propres conteneurs, bouteilles et sacs en magasin, pour ensuite les peser et les remplir de produits d’épicerie tels que comme les pâtes sèches, les céréales, le café, les fruits surgelés, la viande et le poisson.

Cependant, ce qui a déçu, c’est que les deux détaillants ont refusé de dire s’ils envisageraient de rompre les liens avec des fournisseurs qui ne feront pas plus pour protéger l’environnement.

Nous avons demandé à nos lecteurs de nous dire ce qu’ils pensent que les supermarchés peuvent faire pour lutter contre le changement climatique (Photo : ./Metro.co.uk)

En ce qui concerne les autres efforts sur lesquels nous avons interrogé les magasins, voici ce qu’ils nous ont dit :

Faire la guerre au plastique

Les deux détaillants ont déclaré qu’il n’était actuellement pas prévu de remplacer les sacs en plastique aux caisses par des sacs en papier – mais ce n’était pas seulement dû à un refus catégorique, car ils fournissent déjà une gamme de sacs réutilisables. Offrant davantage d’explications, ils ont estimé que les efforts déployés pour fabriquer des sacs en papier ne seraient pas aussi respectueux de l’environnement que leur solution actuelle.

Il convient également de noter que M&S a été le premier grand détaillant à introduire des frais de sac de transport en 2008.

L’une des plus grandes plaintes de nos lecteurs étant l’utilisation excessive d’emballages en plastique – quelque chose qui crée près de 70 % de nos déchets plastiques – en particulier en ce qui concerne les fruits et légumes frais, nous avons demandé à chaque magasin ce qu’il faisait pour réduire cela.

Marks & Spencer et Waitrose ont tous deux déclaré qu’ils recherchaient activement des solutions – Waitrose ayant désormais 132 articles de fruits et légumes vendus en vrac ou individuellement et M&S ​​visant à ce que 100 % des emballages alimentaires soient recyclables d’ici l’année prochaine.

Cependant, avec la réduction des emballages, la question de la prévention du gaspillage alimentaire a également été soulevée en réponse. Par exemple, une sorte d’emballage peut aider à préserver la durée de conservation et à créer moins de déchets, il a donc été suggéré qu’il est en fait plus écologique de trouver d’autres moyens durables de le faire plutôt que d’abandonner complètement toutes les formes d’emballage.

Une autre question de nos lecteurs était l’utilisation de bouteilles en plastique au lieu de bouteilles en verre. Cependant, conformément à la plupart des supermarchés que nous avons interrogés, Waitrose et M&S ​​ont choisi de ne pas emprunter cette voie car tous deux estimaient que ce n’était pas aussi écologique que l’utilisation de bouteilles en plastique recyclables.

En ce qui concerne le film rétractable, Marks & Spencer rapporte qu’il supprime activement le plastique utilisé pour lier les produits individuels dans des emballages multiples. Pendant ce temps, Waitrose nous a dit qu’il était le premier détaillant britannique à en tester la suppression sur les achats multiples en conserve en 2019 – et a depuis retiré le film plastique rétractable à usage unique de millions de produits d’épicerie en conserve de marque propre, y compris certains de leur gamme Everyday Essentials. Suite à cela, le magasin a connu une réduction significative du plastique à usage unique, économisant plus de 45 tonnes par an.

Selon Nina Schrank, responsable des plastiques pour Greenpeace UK, M&S a fait des progrès cette année dans ses plans de réduction du plastique.

« Leur initiative » remplissez le vôtre » pourrait être le début d’un changement vraiment important dans l’entreprise », a-t-elle expliqué. « Actuellement, dans treize magasins, nous aimerions voir cette offre étendue et proposée à travers le pays. Nous aimerions également les voir offrir à leurs clients plus de choix de fruits et légumes en vrac.

Mme Shrank a ajouté que Waitrose était en tête du classement des supermarchés Greenpeace et EIA au cours des deux dernières années. « Pour maintenir cette position, nous sommes impatients d’en savoir plus sur leurs plans de réutilisation », a-t-elle déclaré.

« Dans ce cadre, nous espérons qu’un engagement de premier plan sur le marché sera pris pour étendre leur programme pilote « non emballé », actuellement opérationnel dans quatre magasins, et pour rendre 25 % de leur emballage total réutilisable et rechargeable d’ici 2025. »

Time to Shelve : les 10 choses que vous avez demandé aux supermarchés de faire

Pensez à remplacer les sacs en plastique à la caisse par des sacs en papier

Retirez tous les emballages en plastique sur les fruits et légumes frais

Envisagez de remplacer les bouteilles de lait en plastique par du verre

Arrêtez de vendre des multipacks sous film plastique

N’utilisez que des ampoules écoénergétiques

Réduire l’utilisation en dehors des heures d’ouverture du magasin

Remplacez les unités de réfrigération ouvertes par des unités fermées

Baissez la clim

Plus d’options pour acheter de la nourriture individuellement plutôt que des multipacks

Réduire le gaspillage alimentaire

Qu’en est-il de l’énergie ?

De nombreux clients s’inquiétant de la quantité d’énergie gaspillée par leurs supermarchés, nous voulions savoir ce que les magasins font pour essayer de freiner cela.

M&S et Waitrose nous ont tous deux dit qu’ils utilisaient des ampoules à économie d’énergie, tandis que Waitrose s’approvisionne également actuellement en électricité à partir de sources renouvelables telles que l’énergie solaire, hydraulique et éolienne.

En examinant la quantité d’électricité utilisée en dehors des heures d’ouverture des magasins, nous avons constaté que Waitrose a installé des capteurs pour garantir une utilisation efficace de l’électricité, tandis que Marks & Spencer réduit activement l’utilisation en dehors des heures d’ouverture. Pendant ce temps, chaque magasin signale également qu’il travaille sur des moyens d’améliorer la façon dont il utilise sa climatisation.

Lorsqu’il s’agissait de répondre aux demandes de changement d’unités de réfrigération ouvertes en unités fermées, les deux magasins ont reconnu que la réfrigération et le refroidissement contribuent de manière significative à leur empreinte carbone. Chacun déploie ou teste déjà une nouvelle technologie pour améliorer l’efficacité, tandis que Waitrose a ajouté qu’il avait travaillé dur pour réduire leur «taux de fuite» – qui, selon lui, est maintenant à un niveau de pointe dans l’industrie.

Le problème du gaspillage alimentaire

Malgré l’ambition globale d’être une entreprise zéro déchet, M&S n’a pas divulgué la quantité de déchets qu’elle produit par an. Le détaillant ne nous a pas non plus dit s’il pourrait offrir plus d’options pour acheter de la nourriture individuellement plutôt qu’en emballages multiples.

Cependant, il a indiqué que le magasin s’était engagé à réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2030 (par rapport à une référence 2017/18 dans nos magasins exploités par M&S au Royaume-Uni) et à redistribuer 100 % des excédents alimentaires comestibles d’ici 2025.

Plus tard ce mois-ci, le magasin lancera également le Sparking Change Food Waste Challenge, qui espère fournir aux participants des ressources et des outils, notamment des recettes et des planificateurs de repas qui aident à réduire le gaspillage.

En ce qui concerne les déchets, Waitrose a révélé son nombre : 5 526 tonnes au Royaume-Uni. À l’instar de Marks & Spencer, le supermarché vise également à figurer parmi les entreprises durables les plus ciblées du Royaume-Uni et dispose d’une stratégie dédiée à l’éthique et au développement durable pour les aider à y parvenir.

De plus, il nous a dit qu’il avait déjà fait don de l’équivalent de plus de 7 millions de repas depuis son partenariat avec FareShare, le réseau national britannique de redistributeurs de produits alimentaires caritatifs. Le supermarché vient également d’annoncer deux engagements majeurs : réduire de 50 % les déchets alimentaires dans la chaîne d’approvisionnement d’ici 2030 et contribuer à réduire de moitié les déchets alimentaires des ménages britanniques d’ici 2030 en soutenant les clients dans leurs propres efforts à la maison.

Questions des lecteurs

Lorsque nous avons dit aux magasins que leurs clients souhaitaient savoir ce qu’ils faisaient d’autre pour aider l’environnement, Waitrose a déclaré qu’il visait à atteindre le zéro carbone net d’ici 2035.

Le supermarché a également signalé un essai qu’il avait déployé dans 37 succursales pour aider les clients à se débarrasser d’emballages en plastique souple difficiles à recycler en magasin. Utilisant des points de dépôt qui étaient autrefois utilisés pour recycler les sacs en plastique, ils ont depuis été réaménagés pour accepter les plastiques souples, y compris les paquets de chips, les emballages de bonbons, le papier bulle, le film alimentaire.

Pendant ce temps, M&S a souligné qu’il était le premier grand détaillant à lancer un programme de reprise de plastique en 2019 et espérait le rendre disponible dans tous les magasins d’ici mars 2022.

Le magasin, qui est une entreprise neutre en carbone dans ses propres opérations depuis 2012, nous a également indiqué qu’il s’était fixé une série d’objectifs intermédiaires, notamment un engagement à zéro déforestation dans l’approvisionnement en huile de palme et de soja d’ici 2025 et une réduction de 30 % de volume d’emballages alimentaires en plastique d’ici 2027.

Waitrose a également souligné qu’il s’était engagé à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre de leurs fermes britanniques d’ici 2035 et a déclaré que sa propre ferme à Leckford, dans le Hampshire, serait un élément essentiel pour y parvenir.

Anna Jones, responsable de l’alimentation et des forêts chez Greenpeace UK, a examiné nos résultats, en particulier entre Waitrose et Marks & Spencer. Elle a déclaré: «Il est au moins encourageant de voir M&S mentionner des engagements de déforestation zéro, mais n’oublions pas que son objectif initial était 2020, il s’est donc donné cinq ans supplémentaires. La promesse de Waitrose de vendre moins et de meilleure viande est bonne, mais nous avons besoin que tout le monde puisse accéder à une bonne nourriture saine qui ne coûte pas la planète.

Plus : Shopping



Jessica Sinclair Taylor, responsable des politiques chez Feedback, une ONG spécialisée dans l’alimentation et l’environnement, était une autre experte à qui nous nous sommes entretenus, pour savoir ce qu’elle pensait des réponses des deux magasins. L’approche fondée sur des preuves de « M&S » suggère qu’ils sont prêts à essayer de nouvelles méthodes pour aider les clients à réduire les déchets », a-t-elle déclaré. «Mais comme tous les détaillants, ils sont entravés par leur modèle commercial, qui repose sur la vente aux clients d’autant de nourriture que possible – aidé par les promotions, l’agencement du magasin et d’autres facteurs – même lorsqu’une partie de cette nourriture peut finir par être gaspillée.

« L’engagement de Marks & Spencer à augmenter les ventes d’aliments à base de plantes pour aider la planète ne reconnaît pas le revers de la médaille : la nécessité pour eux de réduire leurs ventes de viande et de produits laitiers, en particulier ceux qui sont les pires pour la santé des gens, comme les viandes transformées’

En ce qui concerne Waitrose, Jessica a déclaré : » Leurs nouveaux engagements visant à réduire de 50 % les déchets de la chaîne d’approvisionnement et à contribuer à réduire de moitié les déchets alimentaires ménagers d’ici 2030 sont importants : c’est l’ambition que nous aurions dû voir de tous les détaillants au cours des 10 dernières années. Waitrose travaille également avec sa chaîne d’approvisionnement sur une viande plus durable, mais cela doit être assorti d’un plan clair pour réduire ses ventes de viande et de produits laitiers d’ici 2030.

Time to Shelve : ce que les supermarchés doivent faire maintenant

Dans le cadre de Time to Shelve, Metro.co.uk demande aux neuf supermarchés de s’engager à continuer de mettre de côté toutes les mauvaises pratiques qui ont un impact sur notre lutte contre le changement climatique. Nous leur demandons également de prendre au sérieux les commentaires de nos lecteurs – leurs clients – et de travailler plus dur pour trouver des moyens de rendre le shopping plus écologique.

Ceci comprend:

Couper les liens avec les fournisseurs qui refusent de faire plus pour aider l’environnement Trouver des moyens de réduire la consommation de viande et de produits laitiers Travailler plus dur pour réduire le gaspillage alimentaire Perdre tous les emballages en plastique des fruits et légumes frais – ou proposer des alternatives sans plastique Retrait des emballages plastiques et autres emballages inutiles de tous les produits Promouvoir les ventes de fruits et légumes de saison Faire avancer les futurs objectifs environnementaux – y compris les initiatives de réutilisation et/ou de recharge à grande échelle

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.



À SAVOIR : Qui participe à la COP26 ?



À SUIVRE : « Pourquoi le monde doit agir » : voix des jeunes à entendre à la COP26

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();