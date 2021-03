Time Zone Pro est une application d’horloge mondiale minimaliste pour les contacts

«Time Zone Pro» est une nouvelle application des développeurs de Friendly Studio pour iPhone, iPad et Mac. L’application est conçue pour faciliter la surveillance de plusieurs fuseaux horaires afin que vous sachiez quand contacter vos collègues et amis du monde entier.

Avec Time Zone Pro, vous pourrez suivre plusieurs fuseaux horaires, équipes, clients, amis et famille.

Nous pensons qu’il est assez probable que vous ayez au moins quelques contacts répartis dans le monde entier et nous savons à quel point il peut être difficile de suivre de nombreux fuseaux horaires différents. Vous pouvez désormais ajouter vos contacts et ne plus jamais planifier un appel pendant le dîner ou l’heure du bain.

Voici quelques-unes des fonctionnalités de Time Zone Pro:

Fuseaux horaires faciles: ajoutez une personne, recherchez sa ville et voyez instantanément son fuseau horaire Synchronisation iCloud: les contacts, les fuseaux horaires et l’avatar sont automatiquement synchronisés sur vos appareils iOS et macOS Mode sombre: éteignez les lumières et profitez du mode sombre Widgets : gardez une trace des personnes clés dans votre centre de notification Indicateur de nuit: ne jamais appeler une personne qui est probablement en train de dormir à nouveau Carte du fuseau horaire: la carte indique l’emplacement de la grande ville du fuseau horaire la plus proche. Cela peut être différent de la ville que vous sélectionnez lors de l’ajout d’un utilisateur Export / Import: configurer une liste d’utilisateurs, exporter et envoyer à d’autres utilisateurs Time Zone Pro, ce qui est utile pour les équipes

Time Zone Pro est une application de paiement unique et coûte 4,99 $. Il nécessite iOS 14.4 ou version ultérieure, ainsi que macOS 11.0 Big Sur ou version ultérieure. Télécharger les ici.

