Times Network redéfinit ses positions de leader

Times Network a réorganisé son équipe de direction avec des nominations clés, des élévations. Conformément à ses plans numériques, le réseau de diffusion a élevé Vivek Srivastava au poste de président de la stratégie et des opérations, diffusion et numérique. Il dirigera les opérations numériques du réseau et supervisera la stratégie produit, le développement de l’audience et la planification des opérations pour les entreprises numériques et de diffusion. Le réseau a également nommé Savvy Dilip au poste de vice-président exécutif et responsable de la croissance numérique, qui relèvera de Srivastava.

« 2020 a été une année tumultueuse pour les diffuseurs et bien que nous ayons été durement mis à l’épreuve par la pandémie, Times Network a non seulement réussi à exploiter tous les vents contraires sur son passage, mais a continué à avancer avec succès en établissant de nouvelles références de l’industrie. Le talent supérieur de notre équipe de direction est l’un des piliers clés qui ont conduit la croissance significative du réseau en ces temps sans précédent et accéléré nos efforts globaux de transformation numérique. Ces élévations sont une reconnaissance de leur contribution à la croissance de l’entreprise », a déclaré MK Anand, directeur général et PDG de Times Network.

Avec son incursion dans la langue indienne avec Times Now Navbharat et ET Now Swadesh en hindi, Times Network se concentre sur la consolidation de sa position de leader dans la catégorie des nouvelles en plus de capitaliser sur les déclencheurs de croissance, notamment le contenu numérique, de marque et de nouvelles sources de revenus pour les marques du réseau, a déclaré la société dans un communiqué.

Parmi les autres promotions de la haute direction, mentionnons Manish Wadkar, vice-président principal et chef du service juridique; Pranav Bakshi, vice-président principal, numérique ; Saurabh Bhowal, vice-président et chef, contenu et programmation, Zoom et The Zoom Studios ; Mihir Bhatt, vice-président et rédacteur en chef, Times Influence, entre autres.

Une équipe de direction composée de Jagdish Mulchandani, chef de l’exploitation et président exécutif, Jignesh Kenia, vice-président exécutif et chef, stratégie d’entreprise et transformation numérique, Gaurav Dhawan, vice-président exécutif, revenus et S Srivathsan en tant que vice-président exécutif et chef, ressources humaines dirigera leurs portefeuilles respectifs pour le Réseau.

