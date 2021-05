Times Of Grace Feat. Killswitch Engage Members: une nouvelle chanson arrive vendredi

TEMPS DE GRÂCE, le projet collaboratif avec ENGAGEMENT KILLSWITCH membres Jesse Leach (chant) et Adam Dutkiewicz (guitare), sortira une toute nouvelle chanson le vendredi 21 mai. Lixivier et Dutkiewicz a offert un bref aperçu de la piste – qui présente les deux d’entre eux échangeant des voix principales – lors d’un Instagram en direct lundi soir (17 mai). Découvrez-le ci-dessous.

TEMPS DE GRÂCE devrait sortir son deuxième album plus tard cette année. En décembre dernier, Lixivier a dit que lui et Dutkiewicz «finalisaient» les choses pour la sortie du nouvel album. Il a également imputé le retard de l’album au fait que 2020 était “une merde”, en partie à cause de la pandémie de coronavirus en cours. “Nous voulons juste nous assurer qu’il sort correctement – de la façon dont nous voulons qu’il soit présenté, et avoir de bonnes idées visuelles et de bonnes illustrations”, a-t-il expliqué. “Et nous avons trouvé une bonne maison dans un label. Donc, tout cela se termine.”

De retour en août, Dutkiewicz dit au Metal Blade Live Series qu’il était “vraiment enthousiasmé” par le nouveau TEMPS DE GRÂCE Matériel. “Il y a des vibrations assez douces sur cet album, c’est sûr”, dit-il. «C’est certainement l’une des choses les plus sombres que j’aie jamais écrites sur le sujet.»

En juillet, Lixivier dit au “Podcast BREWtally Speaking” que le nouveau TEMPS DE GRÂCE l’album est “à pas de géant mieux [than 2011’s ‘The Hymn Of A Broken Man’]. C’est plus créatif, c’est plus authentique, je me sens », a-t-il déclaré.« J’ai l’impression qu’il y a définitivement eu un saignement de ANTIDÉMARREUR influence sur ce premier disque, et comment pourrait-il ne pas y en avoir, avec moi et Adam travailler ensemble. Et j’ai l’impression que ce nouveau disque s’éloigne de ça et définit vraiment nous et notre son comme TEMPS DE GRÂCE, où j’écoute ‘Vivre dans l’amour’ [from the first TIMES OF GRACE album] et certaines chansons comme ça, et vous pouvez entendre le ANTIDÉMARREUR influence. Et c’est cool, et les fans, j’en suis sûr, l’ont apprécié, mais je suis très heureux de m’en éloigner et de faire quelque chose de différent pour ce nouvel album. “

Lixivier a ensuite parlé plus en détail de TEMPS DE GRÂCEla progression musicale du groupe et les projets du groupe de sortir un album complet et un EP séparé.

“C’est un sac mélangé [of musical styles],” il a dit “Podcast BREWtally Speaking”. “Il y a certainement un peu de ce genre de bluesy [stuff] – certainement beaucoup de blues, devrais-je dire. Mais cela se présente sous différentes formes. Je dirais qu’il y a un mélange d’une touche d’ambiance de stoner là-bas. Il y a certainement une touche de, comme, je suppose que le terme serait “ post metal ”, métal atmosphérique – des guitares avec beaucoup de retard et d’espace avec de grosses basses lourdes et des trucs lents. Il y a plus de rock and roll, plus de rock indépendant. Et il y a encore des traces du métal pour lequel nous sommes connus ici et là. “

Il a poursuivi: “Je pense qu’avec la direction dans laquelle nous nous dirigeons, et pourquoi il y aura deux sorties, cette première version nous voulions nous assurer qu’elle n’avait pas vraiment de poids ANTIDÉMARREUR-y vibe à elle. Donc, le premier album sera ce que je pense être notre son signature que nous avons en quelque sorte adopté, et cela s’est en quelque sorte passé à travers Adaml’écriture. Et puis l’EP sera un peu plus du métal que vous avez appris à connaître et à réfléchir sur le premier disque. C’est donc un vrai sac mélangé. Et je suis heureux de dire que je ne pense pas que vous puissiez vraiment nous mettre un genre à cause de cela. On verra. Je suis sûr que les gens l’appelleront encore metalcore. Je ne sais même plus ce que signifie ce terme. Mais je suis heureux de dire que je pense que nous ne nous appellerons plus ce style de musique, parce que je pense que nous sommes plus un groupe de heavy metal / rock, si vous voulez. “

TEMPS DE GRÂCE entré Son signature studio à San Diego, Californie à la fin de 2017 pour commencer l’enregistrement de son nouvel album. Assis derrière le kit de batterie pendant les sessions était Dan Gluszak, qui jouait auparavant de la batterie TEMPS DE GRÂCE en tournée et a depuis été nommé membre officiel du groupe.

“L’hymne d’un homme brisé” est sorti en janvier 2011 via Records de Roadrunner. Le CD s’est vendu à environ 10 000 exemplaires aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 44 du palmarès Billboard 200.

Dutkiewicz et Lixivier à l’origine travaillé ensemble sur ENGAGEMENT KILLSWITCHalbum de référence de 2002 “Vivant ou juste en train de respirer”. Ce record est devenu définitif pour toute une génération de métal américain, avec LixivierLa voix et les paroles édifiantes de l’album sont l’un des éléments clés qui ont propulsé l’album au statut de “classique moderne”. Lixivier la gauche ENGAGEMENT KILLSWITCH Peu après “Vivant ou juste en train de respirer”la libération mais a rejoint le groupe début 2012 suite au départ de son remplaçant, Howard Jones.