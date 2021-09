Times Square envahi par des centaines de personnes protestant contre le mandat du vaccin COVID

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Times Square à New York samedi pour protester contre les exigences du mandat du vaccin contre les coronavirus.

Des manifestants ont pu être vus agiter des drapeaux et des pancartes samedi, beaucoup d’entre eux scandant contre les vaccins obligatoires.

VACCIN CONTRE LA COVID-19 MANDAT À NEW YORK : VOICI CE QUE DISENT LES RÉSIDENTS

L’événement faisait partie du “Rassemblement mondial pour la liberté” qui s’est déroulé dans des villes du monde entier, notamment en Australie, où des manifestants se sont affrontés avec la police dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

“Nous repousserons la propagande généralisée, en produisant nos propres médias et en faisant avancer notre propre récit, au lieu de succomber à celui qui nous est imposé. Nous n’accepterons pas la politisation généralisée de la science et de la médecine, et nous rendrons ces institutions d’être des sources d’information neutres au profit de la société, par rapport aux intérêts du gouvernement et des entreprises », un communiqué de presse sur l’événement de samedi a été publié sur le site Web des organisateurs.

NICKI MINAJ TWEETS SPARK PROTESTATION DEVANT LE SIEGE DU CDC

Plus tôt cet été, le maire de New York, Bill de Blasio, a adopté une politique obligeant les New-Yorkais qui souhaitent visiter les bars, restaurants, gymnases et autres entreprises locales à prouver qu’ils sont vaccinés contre le coronavirus.

On ne sait pas si des arrestations ont été effectuées ou si des fermetures de routes ont résulté de la manifestation de Times Square.

Le département de police de New York a refusé de commenter la manifestation lorsqu’il a été contacté par Fox News.