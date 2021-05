Time’s Up qualifie de “ vitrine ” les réformes des Golden Globes ⋆ .

Un jour après la Hollywood Foreign Press Assn. a voté pour aller de l’avant avec un ensemble de réformes radicales, Time’s Up a qualifié la réponse de «platitudes de façade», tandis qu’une coalition de 100 agences de publicité a déclaré qu’elle continuerait à refuser l’accès aux stars du groupe des Golden Globes.

«Malheureusement, la liste des« réformes »adoptées hier et approuvées par NBCUniversal et Dick Clark Productions, fait cruellement défaut et n’est guère transformatrice», a déclaré la directrice générale de Time’s Up, Tina Tchen, dans un communiqué. «Au lieu de cela, ces mesures garantissent que les membres actuels de la HFPA resteront majoritaires et que les prochains Golden Globes seront décidés avec les mêmes problèmes fondamentaux qui existent depuis des années.»

En approuvant les réformes, la HFPA avait espéré passer des mois de controverse qui ont harcelé le groupe depuis la publication d’une enquête du 21 février Times qui détaillait les allégations de manquements éthiques et d’irrégularités financières et a révélé que le groupe de 86 membres de l’international les journalistes ne comptent aucun membre noir.

Augmentant la pression sur l’organisation, une coalition de publicistes représentant plusieurs des plus grandes stars de l’industrie a publié une lettre ouverte à la mi-mars dans laquelle ils s’engageaient à refuser l’accès à leurs clients à moins que des réformes importantes ne soient entreprises.

Vendredi, ce même groupe de publicistes s’est déclaré préoccupé tant du fond que du calendrier des réformes proposées. Dans un coup dur pour le HFPA, les publicistes ont déclaré que leur boycott de la HFPA se poursuivrait, coupant l’élément vital de l’accès dont dépend l’organisation et soulevant de sérieuses questions quant à savoir si les Golden Globe Awards de l’année prochaine pourront se dérouler comme prévu. .

“Nous avons des inquiétudes spécifiques concernant le calendrier du changement à l’approche du calendrier des récompenses traditionnelles 2022, de peur que nous ne soyons confrontés à un autre cycle de récompenses des Golden Globes et à un spectacle sous la structure problématique HFPA existante”, ont déclaré les publicistes dans un communiqué. «Nous continuerons de nous abstenir de tout événement sanctionné par la HFPA, y compris les conférences de presse, à moins et jusqu’à ce que ces questions soient éclairées en détail avec un engagement ferme à un calendrier qui respecte la réalité imminente de la saison 2022. Nous sommes prêts à collaborer avec la HFPA pour nous assurer que les prochains Golden Globes – que ce soit en 2022 ou 2023 – représentent les valeurs de notre communauté créative. »

Alors que NBC, qui a diffusé les Globes depuis 1996, a publiquement exprimé son soutien aux réformes de la HFPA, avec le début de la saison des récompenses de l’année prochaine dans quelques mois, les critiques continues de certaines des personnalités les plus puissantes d’Hollywood pourraient augmenter la pression sur le réseau pour mettre le spectacle en pause pendant que la situation est résolue.

Les représentants de NBC et HFPA n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

La déclaration complète des publicistes et la lettre ouverte de Time’s Up à la HFPA sont ci-dessous:

Déclaration d’une coalition de plus de 100 agences de publicité:

Nous reconnaissons que le HFPA a défini les cinq piliers fondamentaux – responsabilité, adhésion, inclusion, bonne gouvernance / éthique et transparence – il doit examiner, interroger et réformer pour que le HFPA manifeste le changement transformateur nécessaire pour prospérer en tant qu’éthique, crédible et institution respectée dans notre industrie.

Nous avons des préoccupations spécifiques concernant le calendrier du changement à l’approche du calendrier des récompenses traditionnelles 2022, de peur que nous ne soyons confrontés à un autre cycle de récompenses des Golden Globes et à un spectacle dans le cadre de la structure problématique HFPA existante. La date limite proposée le 1er septembre pour l’embauche d’un chef de la diversité, de l’équité et de l’inclusion sans mention d’une date limite pour l’embauche du chef de la direction, du chef des ressources humaines et du chef des finances rend impossible la réalisation des changements nécessaires à temps pour avoir un impact sur 2022. Cycle des Golden Globes. De plus, aucune mention n’a été faite du statut du General Counsel du HFPA ni de la nécessité évidente d’un Chief Operating Officer. Enfin et plus historiquement, les créateurs de preuves, de talents et de contenu de couleur n’auront pas une chance équitable dans le cadre de cette chronologie.

Il doit y avoir de la transparence sur tous les processus de recrutement et les décisions d’embauche et l’intégration de ces personnes vitales doit être terminée bien avant le début de la prochaine saison HFPA.

À moins que les Globes ne soient retardés jusqu’en 2023, la vérification et l’approbation de tous les détails du plan et des directives de mise en œuvre, ainsi que la nomination d’un nouveau conseil en vertu de nouveaux règlements administratifs, doivent être accomplies sans délai. Cela nécessite une explication du processus pour accueillir des membres non-HFPA pour siéger au Conseil et une compréhension complète du processus de rédaction, de surveillance et de vérification des nouveaux statuts.

De même, les objectifs d’adhésion et la représentation doivent être atteints plus rapidement, afin que les nouveaux membres ne restent pas minoritaires pendant une autre année.

Nous continuerons de nous abstenir de tout événement sanctionné par la HFPA, y compris les conférences de presse, à moins et jusqu’à ce que ces questions soient éclairées en détail avec un engagement ferme à un calendrier qui respecte la réalité imminente de la saison 2022. Nous sommes prêts à collaborer avec la HFPA pour nous assurer que les prochains Golden Globes – que ce soit en 2022 ou 2023 – représentent les valeurs de notre communauté créative.

On nous rappelle la devise de la HFPA de 1943, conçue par le groupe original de journalistes étrangers: «Unité sans discrimination de religion ou de race». Dans soixante-dix-huit ans, votre engagement pour une action rapide et délibérée demeure essentiel.

Lettre ouverte de TIME’S UP à la HFPA:

Le 6 mai 2021, la Hollywood Foreign Press Association (HFPA) a adopté une liste de réformes censées démontrer son engagement en faveur d’un changement transformationnel qui finirait par déraciner le racisme, la misogynie et la corruption systémiques et de longue date largement rapportés comme endémiques à la HFPA. et les Golden Globe Awards.

Mais après des mois d’examen introspectif, de multiples consultants et des leaders de l’industrie offrant leur expertise pour aider à la transformation HFPA, ces platitudes de façade font cruellement défaut et à peine transformationnelles. Au lieu de cela, ces mesures proposées garantissent que les membres actuels de la HFPA resteront majoritaires pour les années à venir, et que les prochains Golden Globes, qui auront commencé d’ici là, seront criblés des mêmes problèmes fondamentaux qui existent depuis des années. .

La liste des recommandations du HFPA ne contient en grande partie aucun détail, aucun engagement de responsabilité ou de changement réel, et aucun calendrier réel pour mettre en œuvre ces changements. Les quelques articles pour lesquels la date limite du 1er septembre est proposée arrivent trop tard pour représenter un réel changement pour la prochaine saison de récompenses.

Nous souhaitons que la HFPA ait répondu par un plan de changement reflétant le mécontentement de l’industrie à l’égard de ses pratiques, CETTE ANNÉE. Au lieu de cela, la HFPA essaie simplement d’aller de l’avant avec le «statu quo» – exhortant les membres de l’industrie à soumettre leurs projets pour examen afin d’éviter de rater des échéances imminentes pour la prochaine saison de récompenses, tout en gardant délibérément le plan proposé pour maintenir la gouvernance profondément problématique. en contrôle.

Il y a des mois, TIME’S UP a envoyé une liste de recommandations précises à la HFPA qui comprenait des conseils sur l’adhésion et la gouvernance, les protections en matière d’éthique et de sécurité, ainsi que les nominations et les récompenses. Malheureusement, non seulement le HFPA a ignoré ces recommandations (les dirigeants du HFPA eux-mêmes n’ont jamais accepté notre offre de les rencontrer), mais le HFPA a également délibérément contourné tous nos appels à l’action spécifiques, comme indiqué ci-dessous.

Un changement immédiat dans la direction et le conseil d’administration actuels.

Le plan de HFPA implique un processus de deux ans, dont le début nous amène trop loin au-delà des jalons des récompenses de cette année et garantit que les membres existants resteront majoritaires pour la saison des récompenses 2022. Il n’y a aucun obstacle à la réélection des dirigeants existants. En fait, rien n’a démontré que quiconque dans la direction ou le personnel actuel a pris la responsabilité des problèmes au sein de la HFPA.

Un immédiat réforme et élargissement du nombre de membres en nombre suffisant pour éliminer l’insularité, assurer la crédibilité journalistique et créer un réel changement.

Le calendrier de la HFPA d’augmentation de 50% des nouveaux membres au cours des 18 prochains mois – seulement 43 nouveaux membres en plus des 86 existants – garantit que ses membres actuels continueront à détenir la règle de la majorité dans un avenir prévisible, faisant taire tout nouveau membre qui le ferait. rejoindre. Les réformes supposées de leurs critères d’adhésion et les rôles non définis des tiers au sein du conseil d’administration ou dans le processus d’adhésion ne garantissent pas que les décisions d’admettre de nouveaux membres seront prises de manière équitable et inclusive, avec une transparence et une surveillance complètes.

Transparence totale et responsabilité externe concernant les processus de création et d’accueil de nouveaux membres, membres du conseil d’administration et de la direction.

Les vagues promesses de consultants externes non identifiés et de supervision sont insuffisantes. Il n’y a pas de définition de l’autorité que ces tiers auraient sur les décisions et les opérations du HFPA, ni même sur leur champ de travail. Promettant simplement d’embaucher un autre consultant DEI, après avoir perdu son original, sans ces détails, ces détails sont vides. En revanche, nos recommandations ont fourni des étapes clés sur la surveillance des décisions concernant les nouveaux membres, l’élection de nouveaux dirigeants et les nominations par des experts extérieurs immédiatement pendant que la HFPA s’efforce de se transformer véritablement.

Des politiques d’éthique nouvelles et publiées, ainsi que des politiques anti-harcèlement, anti-intimidation et anti-discrimination qui offriront des protections aux employés, membres, partenaires, sous-traitants et participants à tous les événements HFPA.

La promesse non définie de réviser le code de conduite HFPA ne fournit aucune information sur les valeurs qui seront au cœur de ces révisions ou qui seraient couvertes par le code. La suggestion de créer une ligne directe permettant aux individus de signaler les violations de comportement passées, présentes et futures est une exigence fondamentale de toute politique de responsabilité. Mais pour être clair, ce n’est pas le mécanisme de réforme. La responsabilité de mettre en œuvre la réforme devrait incomber à ceux qui occupent des postes de direction, et non à ceux qui ont déjà été lésés.

Réforme immédiate du processus d’attribution lui-même afin que le processus soit transparent et appliqué avec des critères équitables de sélection et d’examen.

La mention des changements apportés au processus de nominations et de récompenses profondément troublé est remarquablement absente de la liste HFPA. Malgré de multiples controverses antérieures, la HFPA reste silencieuse sur la nécessité de revoir ses catégories et règles d’attribution existantes pour éliminer tout critère discriminatoire et s’assurer que ces règles sont appliquées avec équité et cohérence. Il n’y a pas eu de réponse aux récentes révélations selon lesquelles les membres de HFPA n’assistaient pas aux projections et conférences pour les artistes de couleur. Et la liste des réformes de la HFPA n’inclut même pas une exigence selon laquelle les membres votants rempliront la fonction de base de surveiller les projets nominés.

Le HFPA – à travers les Golden Globe Awards et avec le soutien de NBCUniversal et Dick Clark Productions – s’est mis en place pour porter un jugement sur l’industrie américaine du divertissement. Le processus de récompenses peut faire ou défaire des carrières et a un impact démesuré sur notre culture au sens large. Pourtant, ce que nous avons vu du HFPA est bien loin de ce qui est nécessaire pour transformer l’organisation. Notre communauté de créatifs dynamiques de tous horizons raciaux, ethniques et de genre mérite mieux.

