TiMi de Tencent installe un nouveau studio triple A à Seattle

Le géant chinois Tencent ouvre un nouveau studio de développement à Seattle.

Tel que rapporté par GamesBeat, la société TiMi s’installe à Bellevue à Washington et compte actuellement une équipe de 25 personnes. L’entreprise est dirigée par Scott Warner et Rosi Zagorcheva, que Tencent a embauchés l’année dernière.

TiMi Seattle travaille sur un nouveau jeu de tir à la première personne axé sur la compétition et le service en direct pour PC et console.

“C’était attrayant pour moi de la même manière que cela l’a été pour beaucoup de membres de notre équipe et que beaucoup de gens en triple A sont maintenant dans ces méga-franchises qui ne peuvent vraiment pas faire de titres originaux”, a déclaré Warner. .

« Ils ont une sorte d’aversion pour le risque. Et donc les équipes ont en quelque sorte deux choix, soit devenir indépendantes à plus petite échelle, soit continuer à travailler suite après suite. »

Warner a été embauché par TiMi en mai 2020. Jusqu’à présent, TiMi était surtout connu pour ses titres mobiles, notamment

