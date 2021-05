Timmo Hardung ne suivra pas Julian Nagelsmann au Bayern Munich

Le kicker allemand a fait le point sur l’avenir du personnel d’entraîneurs du Bayern Munich.

Après que la nomination de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur-chef ait été officialisée, le joueur de 34 ans avait déclaré qu’il amènerait Benjamin Glück et Timmo Hardung en tant que directeurs adjoints au Bayern.

Alors que Glück joue le rôle d’analyste vidéo, Hardung est le chef d’équipe de Nagelsmann depuis près de six ans maintenant. Il y a deux semaines, kicker et Sport Bild avaient même spéculé sur l’avenir de Kathleen Krüger, dont la position à Die Roten coïncide avec celle d’Hardung.

Cependant, il semble maintenant que Hardung n’accompagnera PAS Nagelsmann à Munich. Selon kicker, Hardung a été envisagé comme le chef d’équipe tout en étant un membre du personnel d’entraîneurs, plutôt qu’un employé du club:

Timmo Hardung (31 ans), l’ancien team manager du RB Leipzig et confident de Nagelsmann, n’était pas destiné à cette fonction chez le champion du record, mais en tant que membre du staff technique, littéralement en tant qu’assistant de l’entraîneur, c’est-à-dire en tant que bras droit de l’entraîneur-chef. Dans ce rôle, qui est assez nouveau dans le football jusqu’à présent, Hardung était censé s’occuper principalement des tâches organisationnelles et travailler de manière structurelle.

Au Bayern, cependant, Kathleen Krüger est chargée de superviser l’organisation complète de l’équipe et elle continuera à fonctionner au même titre. Par conséquent, il reste à voir si Hardung est capable de trouver un rôle différent au nouveau club de Nagelsmann.

Les assistants actuels du RB Leipzig, Dino Toppmöller et Xaver Zembrod, et Alfred Schreuder de Barcelone sont les candidats en discussion pour le rôle de «bras droit» de Nagelsmann. Comme indiqué précédemment par ESPN, Schreuder, qui a déjà travaillé avec Nagelsmann à Hoffenheim, se trouve être sur la liste de souhaits du jeune entraîneur.

Pour l’instant, clarifier l’avenir de l’actuel entraîneur Hansi Flick reste une priorité pour la direction du Bayern Munich.

Avant que les postes de co-entraîneurs ne soient définitivement pourvus, l’avenir des entraîneurs actuels Hermann Gerland (contrat jusqu’en 2022), Danny Röhl (2023) et Miroslav Klose (jusqu’à la fin de la saison) doit quand même être discuté. Il est très peu probable que Klose reste.

À en juger par les rumeurs récentes, Klose et Röhl devraient suivre l’équipe nationale de Flick en Allemagne. Ainsi, il est possible que le banc d’entraîneurs de Nagelsmann soit composé de Gerland et Schreuder en tant qu’assistants expérimentés, Glück en tant qu’analyste vidéo et Toni Tapalović en tant qu’entraîneur des gardiens des Bavarois, la saison prochaine.