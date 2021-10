Timo Boll, numéro un mondial de la Ciutat de Barcelona

13/10/2021 à 19:12 CEST

Le Trophée International de Tennis de Table Ciutat de Barcelona 2021 ne cesse de générer des nouvelles d’impact. S’il y a quelques jours nous vous annoncions que le tournoi qui se déroulera le samedi 23 octobre au centre sportif La Salle Bonanova sera historique car c’est le premier auquel participent deux joueuses, les Olympiennes Galia Dvorak et Maria Xiao, ont annoncé aujourd’hui une autre nouvelle du drapeau.

L’Allemand Timo Boll, qui a été numéro 1 mondial à plusieurs reprises tout au long de sa carrière sportive, remplacera le blessé Dimitri Ovtcharov. La liste restreinte des huit participants du TICB 2021 sera dirigée par nul autre que Timo Boll, après que le joueur allemand a confirmé dans les dernières heures à la direction du tournoi organisé par la Fédération catalane de tennis de table (FCTT) sa présence le jour même. 23 à La Salle. De cette façon, Boll reviendra jouer à Barcelone après avoir joué pour la dernière fois il y a quatorze ans lors de la Coupe du monde 2007.

Le palmarès impressionnant de titres et de médailles que Timo Boll accumule dans toutes les grandes compétitions internationales font de l’extraordinaire joueur allemand une légende active du tennis de table européen et mondial. Sans aller plus loin, dans ce 2021 où Boll a fêté ses 40 ans, il l’a agrandi de deux nouveaux succès de premier ordre.

Le mois de juin à Varsovie Il a été proclamé Champion d’Europe absolu pour la huitième fois, battant cette fois Dimitrij Ovtcharov dans une finale entièrement allemande. Et un mois plus tard à Tokyo, il accroche à son cou sa quatrième médaille olympique, l’argent de l’épreuve par équipes devant l’équipe allemande. Il s’agissait des quatrièmes Jeux Olympiques consécutifs au cours desquels Boll, qui compte six participations aux épreuves olympiques depuis ses débuts à Sydney 2000, est monté sur le podium avec l’équipe allemande, après avoir remporté l’argent à Pékin 2008 et le bronze à Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016. , où il n’était autre que le porte-drapeau de l’Allemagne.