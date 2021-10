Timo Glock clarifie le commentaire d’interdiction de course de Nikita Mazepin, « doit être une conséquence »

Après avoir précédemment appelé à l’interdiction de Nikita Mazepin, Timo Glock dit que cela ne doit pas nécessairement être une interdiction, mais qu’il doit y avoir des conséquences.

Mazepin a passé plus de courses que de ne pas gagner la colère de ses collègues pilotes de Formule 1 avec Yuki Tsunoda ajoutant son nom à la liste du Grand Prix de Russie.

Courant derrière le pilote Haas pour l’attaquer pour la position et avec son DRS ouvert, Mazepin a fermé la porte au pilote d’AlphaTauri dans ce qui était, pour la plupart des observateurs, un mouvement tardif.

Glock a déclaré à Speedweek.com à l’époque: «Il y a beaucoup de choses qui se déroulent avec lui, donc j’ai l’impression qu’il est hors de propos.

« Des drapeaux bleus, des situations de lecture, beaucoup de choses qu’il juge mal. Le taux d’erreur parle de lui-même.

Il a demandé une « suspension de course » pour le pilote russe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait toujours qu’une interdiction était méritée, l’ancien pilote de F1 a déclaré à Sport1.de : « Cela ne doit pas nécessairement être une interdiction, mais il doit simplement y avoir une conséquence sous la forme d’une pénalité. Vous ne pouvez pas sous-estimer la vitesse.

« Si quelqu’un vient de derrière – comme à Sotchi avec Yuki Tsunoda et le DRS ouvert – et que vous faites un geste comme ça à la dernière seconde, alors il peut arriver que l’homme derrière vous se lève et s’envole.

« Cela ne peut tout simplement pas arriver. »

J’ai raté celui-ci Mazepin a failli mettre Tsunoda dans le mur 😬 Fermez-en un… pic.twitter.com/yigD4nMil9 – Formula 2 Insider (@Formula2Insider) 27 septembre 2021

Cependant, le directeur de course de F1, Michael Masi, n’est pas allé plus loin que de montrer à Mazepin le drapeau noir et blanc, affirmant qu’il s’agissait d’une « conduite antisportive et non quelque chose que nous tolérerions ».

Glock a répondu à cela en disant : « Je pense qu’il fait beaucoup d’erreurs. C’est sûr, s’il file tout seul, ça ne fait de mal à personne, mais il y a aussi des situations avec des drapeaux bleus qu’il n’évalue pas assez à mon avis.

« À un moment donné, ça ira mal et vous vous tenez là et dites : si seulement nous avions réagi plus tôt. »

Mais alors que l’expert allemand n’est pas satisfait des singeries de Mazepin, il a applaudi son coéquipier Mick Schumacher.

Le joueur de 22 ans devance Mazepin au classement des pilotes dans une saison au cours de laquelle Haas est très en queue de peloton.

« Très bien », a-t-il déclaré à propos des performances de Schumacher. « Si vous regardez en arrière, il a toujours eu besoin d’un an dans chaque série pour s’adapter à une nouvelle voiture et au championnat. Il a réussi à le faire rapidement dans la Formule 1 très complexe.

« Bien sûr, il a mis la voiture dans la barrière une fois ou deux, mais ça en fait partie.

« Sa voiture n’est pas facile à conduire, c’est pourquoi il fait un travail très solide et ne laisse pas son coéquipier Mazepin se mettre en travers de son chemin. Il dit aussi ce qu’il pense, mais toujours de manière très contrôlée.