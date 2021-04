Timo Glock espère que Mercedes et Red Bull resteront égaux

L’ancien pilote de F1 Timo Glock espère que Mercedes ne mettra pas fin aux espoirs d’un combat pour le titre en prenant une fois de plus «une longueur d’avance» sur Red Bull.

Le Grand Prix de Bahreïn a confirmé l’espoir que Mercedes et Red Bull seraient très proches au début de la campagne 2021.

Max Verstappen a remporté la pole pour Red Bull, mais vient la course Mercedes a remporté la guerre de stratégie pour faire passer Sir Lewis Hamilton en tête sur la piste, le Britannique sortant victorieux d’une bataille tardive avec Verstappen pour la P1.

Il semble alors que Mercedes ait son premier véritable challenger pour les titres Pilotes et Constructeurs depuis Ferrari en 2017 et 2018.

Mercedes a scié la Scuderia à l’époque, et Glock espère que Mercedes ne sera pas en mesure de comprendre rapidement leurs problèmes avec le W12 et de prendre à nouveau «une longueur d’avance» sur Red Bull pour mettre fin au combat potentiel pour le titre.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

«C’était agréable de voir que Red Bull et Mercedes sont sur un pied d’égalité, ou que Red Bull a même une longueur d’avance», a-t-il déclaré à Sport1.

«Mais Mercedes, avec une stratégie très agressive et un Lewis Hamilton incroyablement bon, qui maîtrise bien le sujet de la gestion des pneus, espère une saison passionnante.

«Je crois qu’ils [Red Bull] sont sur un pied d’égalité avec Mercedes au rythme du développement, mais avec l’expérience de ces dernières années, on a bien sûr peur que Mercedes – dès qu’ils comprennent mieux la voiture – ait à nouveau une longueur d’avance.

«J’espère vraiment – et ce n’est pas contre Mercedes – que le combat sera mené sur un pied d’égalité et qu’il restera un combat passionnant.

Alors que la bataille d’ouverture à Bahreïn prépare maintenant le terrain, la Formule 1 se dirige vers Imola pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, deuxième manche de la saison 2021.

Red Bull et Verstappen entrent dans la course en tant que légers favoris, bien que lors du retour de la Formule 1 dans ce lieu emblématique la saison dernière, ce soit Mercedes qui est sorti vainqueur. Hamilton remporterait la victoire et mènerait à la maison un doublé Mercedes.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!