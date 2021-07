Timo Glock : Lando Norris aurait dû laisser Sergio Perez le dépasser

Timo Glock s’est rangé du côté des commissaires sportifs dans leur jugement sur l’incident entre Lando Norris et Sergio Perez lors du Grand Prix d’Autriche.

Norris a reçu une pénalité de cinq secondes après que Perez, qui tentait de dépasser la McLaren après le redémarrage de la voiture de sécurité au début de la course, s’est retrouvé forcé dans les graviers et a chuté dans l’ordre de passage.

Le Britannique est resté provocant après la course à propos de ses actions défensives, affirmant que le mouvement de Perez à l’extérieur avait été « stupide », et a même trouvé un allié surprenant dans le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, qui a déclaré que leur duel était simplement un exemple de « course difficile ”.

Mais l’ancien pilote de F1 Glock, maintenant un expert de la télévision allemande, n’était pas d’accord. Il pense que les pilotes ne devraient pas recourir à des tactiques aussi musclées lorsqu’ils savent qu’ils sont dépassés, ou s’objecter simplement parce qu’un rival essaie de réaliser un mouvement audacieux à l’extérieur.

“Je pense que vous devez quitter l’espace”, a déclaré Glock à Sky Germany. « En Formule 1, il est déjà difficile de dépasser. Il devrait être juste de dépasser à l’intérieur comme à l’extérieur.

“Il n’y a aucune règle qui dit que vous ne pouvez pas dépasser à l’extérieur en Formule 1. La personne qui essaie sait dans quelle situation dangereuse il se met.

« À mes yeux, il est juste de laisser de l’espace à son adversaire pour qu’il ait la chance de dépasser.

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Glock, qui a effectué 91 départs en Grand Prix entre 2004 et 2012, pense que c’était un exemple classique où Norris se serait également plaint si la botte avait été sur l’autre pied et qu’il avait été à la place de Perez.

« Norris sait qu’il est attaqué. En conséquence, vous devez agir en tant que pilote et laisser l’autre dépasser », a ajouté l’ancien pilote de Jordan, Toyota et Marussia, âgé de 39 ans.

« Bien sûr, celui qui est dans cette situation se défend toujours. Si vous pensez à la course et au spectacle et que nous voulons offrir du bon sport, vous devez donner de l’espace à votre adversaire en conséquence et ne pas dire égoïstement “Je vais le pousser hors de la piste”.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a déclaré que le point de vue des commissaires sportifs, similaire à celui de Glock, était que “Sergio était entièrement aux côtés de Lando, donc il est de la responsabilité de laisser la largeur d’une voiture au bord de la piste”.

Perez a ensuite été impliqué dans deux incidents avec Charles Leclerc qui lui ont valu des pénalités distinctes de cinq secondes et pour lesquels il s’est par la suite excusé auprès du pilote Ferrari.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook