Timo Lehes déclare que la SEC a rejeté l’ETF BTC de VanEck | Invezz

Timo Lehes, directeur général de Swarm Capital, estime que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a rejeté l’ETF Bitcoin de VanEck parce que le marché n’est pas prêt. Lehes a partagé ses sentiments plus tôt dans la journée, notant que l’autorité ne semble pas disposée à exposer les consommateurs au marché au comptant du BTC car elle est toujours mal à l’aise avec la manipulation sur le marché du BTC.

Selon lui, la SEC s’inquiète de la façon dont les acteurs puissants peuvent jouer avec le marché BTC. En outre, il a noté que la tâche principale du régulateur est la protection des investisseurs. En tant que tel, refuser l’ETF VanEck BTC n’est que la SEC qui fait son travail. Se rangeant du côté du chien de garde, Lehes a déclaré que les gens ne peuvent pas accuser la SEC de maladresse pour avoir rejeté l’application BTC ETF du marché au comptant.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Lehes a ajouté que,

La combinaison d’actifs cryptographiques et d’ETF spot rassemble deux des plus grandes innovations en finance des 30 dernières années. Mais force est de constater que le régulateur estime que le marché n’est pas prêt pour cela. Le président de la SEC, Gary Gensler, a clairement indiqué qu’il préférait les contrats à terme aux ETF au comptant en ce qui concerne le bitcoin et les crypto-monnaies en général.

Le dirigeant de Swarm Capital a ajouté que les crypto-monnaies ne peuvent être couronnées de succès et durables que si les acteurs du secteur travaillent dans le cadre établi par la SEC.

La SEC cite l’absence de réglementation comme motif de rejet de l’ETF

Les commentaires de Lehes interviennent après que la SEC a refusé l’ETF VanEck BTC vendredi, citant des inquiétudes concernant les actes et pratiques frauduleux et manipulateurs sur le marché BTC. Selon le régulateur des valeurs mobilières, l’approbation de l’ETF aurait introduit les pratiques susmentionnées sur les marchés réglementés. En tant que tel, il a agi de manière à protéger les investisseurs et l’intérêt public.

Avant cela, le chien de garde a approuvé la première application ETF liée à la cryptographie aux États-Unis le mois dernier. Le produit en question est ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), qui suit le futur marché BTC. À la suite de l’approbation, BTC a atteint de nouveaux sommets.

Depuis début novembre, Bitcoin (BTC/USD) se négocie au-dessus de 60 000 $ (44 684,70 £). Cet élan a amené la devise à établir un nouvel ATH à 68 789,63 $ (51 230,73 £) le 10 novembre. Avec les taureaux vendus, BTC a commencé à baisser et se négociait à 59 016,34 $ (43 952,12 £) plus tôt dans la journée. Au moment de la rédaction de cet article, BTC change de mains à 60 846,45 $ (45 315,09 £), ce qui représente une perte de 5,66 % au cours des dernières 24 heures.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent