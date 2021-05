Timo Werner de Chelsea espère que Thomas Muller l’aidera à marquer des buts aux Euros

Avec un seul match sans importance dans la saison, l’attaquant de Chelsea Timo Werner s’est déjà concentré sur les Euros. S’adressant à Eurosport, l’ancien homme du RB Leipzig a évoqué le retour de Thomas Muller après une interruption de deux ans et ce que l’homme du Bayern Munich pourrait offrir à l’équipe à ce stade de sa carrière.

“Si quelqu’un comme Thomas sort de la Bundesliga avec plus de 20 passes décisives, j’espère bien sûr qu’il me donnera un but une fois ou une autre aux Championnats d’Europe”, a déclaré Werner.

Mis à part les mauvaises blagues, ses passes décisives sont l’une des principales raisons pour lesquelles Muller a été ramené dans l’équipe. Vous ne pouvez pas simplement ignorer l’homme qui est le premier fournisseur européen depuis deux ans.

Pendant ce temps, Timo a également hâte que Hansi Flick prenne la relève à la DFB. «C’est une personne très gentille et vraiment un excellent entraîneur. Même si je n’ai jamais joué dans son équipe auparavant, il a toujours eu des mots encourageants pour moi », a déclaré Werner à Sport1.

“Vous ne pouvez pas battre ce qu’il a réalisé au FC Bayern”, a ajouté le joueur de 25 ans. «À mon avis, il est l’homme parfait pour la DFB, car son charisme et son attitude ont aussi une certaine ressemblance avec Joachim Löw. Hansi Flick peut continuer en toute sécurité sur cette piste que l’actuel entraîneur national a tracé et la remplir de ses propres idées. Il est le choix parfait.