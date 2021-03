Timo Werner de Chelsea serait dans la niche de Joachim Löw pour l’Allemagne

Vous pouvez probablement ajouter Timo Werner de Chelsea à la liste des gens dans l’espoir que la DFB trouve un moyen de se disputer Hansi Flick du Bayern Munich cet été.

Flick, bien sûr, serait un fan de Werner, mais le manager allemand Joachim Löw aurait peut-être perdu confiance en l’attaquant rapide.

Selon un rapport de Bild capturé dans un tweet de @iMiaSanMia, Löw ne fait plus confiance à Werner pour jouer contre des équipes profondément enracinées et l’a dit au joueur de 25 ans.

La nouvelle a évidemment été une surprise pour Werner et aurait bouleversé le joueur:

Timo Werner était assis sur le banc contre l’Islande et la Roumanie. Joachim Löw ne fait plus confiance à Werner contre des équipes profondément ancrées. L’attaquant a été un peu surpris et bouleversé par l’explication de Löw. L’entraîneur compte sur Gnabry dès le départ avec Havertz & Sané sur les ailes [Bild] pic.twitter.com/WSBYAC1Ugq – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 29 mars 2021

Pour Werner, c’est encore un autre coup dur dans une saison dont on ne se souvient plus. Après un départ solide à Chelsea, Werner s’est évanoui sous Frank Lampard. Lorsque Thomas Tuchel a pris le relais, il est apparu que Werner allait de nouveau dans la bonne direction, mais cette dernière nouvelle pourrait être un autre coup dur pour la confiance de Werner.

Est-ce une sorte de tactique de motivation que Löw met en œuvre pour essayer de remettre complètement l’attaquant sur la bonne voie ou est-ce potentiellement la dernière goutte qui verra Werner abandonné de l’équipe pour les Championnats d’Europe?

Werner n’a vu que le devoir de remplacement contre l’Islande et la Roumanie et s’est bien acclimaté dans ce qui équivalait à de très courts relais sur le terrain. Werner n’a totalisé que 25 minutes de temps sur le terrain pendant les matchs. Contre la Roumanie, Werner s’est retrouvé à la ligne de l’aile gauche et a tiré un tir qui a trouvé trop de gardien de but roumain Florian Nita.

Une chose que nous savons à propos de Löw après 2014, c’est qu’il s’aime un bon bouc émissaire (il suffit de demander à Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels). Bien que Werner n’ait joué que 13 minutes contre la Roumanie, vous pouvez affirmer que la chance de Werner était l’une des opportunités perdues que Löw fait référence dans ses commentaires d’après-match.