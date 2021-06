Timo Werner est convaincu que l’Allemagne se produira à l’Euro

L’attaquant de l’Allemagne – et cible de transfert unique du Bayern Munich – Timo Werner a connu une saison mouvementée lors de sa première saison à Chelsea, mais le joueur rapide de 25 ans est prêt à tirer les leçons de son expérience cette saison.

« L’année a eu des hauts et des bas pour moi. J’ai pu apprendre beaucoup et m’améliorer dans certains domaines. J’aurais dû marquer quelques buts de plus ; Je travaille à être plus clinique », a déclaré Werner lors d’une conférence de presse aujourd’hui (tel que capturé par le compte Twitter du DFB).

Timo Werner pense que l’Allemagne est prête pour l’Euro. Photo par Alex Gottschalk/DeFodi Images via .

Parce qu’il a parfois eu du mal avec cette finition, Werner s’est retrouvé en dehors du onze de départ allemand. C’est quelque chose que Werner espère changer.

«En tant qu’attaquant, vous devez également travailler à améliorer votre impact sur le banc. À ce niveau, il est normal d’être parfois utilisé comme sous-marin. Il est important de montrer à l’entraîneur que vous pouvez aider l’équipe », a déclaré Werner. « Pour le moment, je suis en dehors du onze de départ, mais je ne suis pas le joueur qui reste dans les gradins et boude. Vous vous rendez disponible pour l’équipe. Bien sûr, j’espère avoir du temps de jeu.

Indépendamment de l’endroit où il se situe initialement sur la liste, Werner envisage une solide performance pour Die Mannschaft pendant les Euros.

« Nous voulons être impliqués jusqu’au tout dernier match. Pour ce faire, nous devons apporter toute notre qualité sur le terrain. Les entraîneurs et l’équipe travaillent très fort là-dessus », a déclaré Werner. « Deux semaines, deux semaines et demie de préparation du tournoi devront suffire, mais nous savons qui sont les adversaires. Nous sommes prêts.”