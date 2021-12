Timo Werner Heroics vaut à Chelsea un match nul contre le Zenit

Chelsea a entamé la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions avec un objectif clair : faire mieux que la Juventus pour décrocher la première place du groupe et le classement plus facile dans le processus. Cela n’a pas été le cas car une performance bâclée a permis au Zenit d’inscrire trois buts à Kepa Arrizabalaga et à l’équipe de Thomas Tuchel. Chelsea avait besoin de l’héroïsme de Timo Werner pour marquer un point en Russie. La Juventus s’imposant 1-0 contre Malmö a ensuite voué les bleus à la deuxième place du groupe H.

Timo Werner Heroics sauve Chelsea de la défaite

Pas assez bon de Chelsea

Ces dernières semaines, des fissures ont commencé à apparaître dans cette équipe de Chelsea, les erreurs devenant un problème de plus en plus notable pour Thomas Tuchel. Le problème de Chelsea cette fois-ci n’était pas tant les erreurs que l’ensemble de l’équipe n’étant pas mis en place pour tenir le Zenit à distance. Un milieu de terrain cinq de Saul Niguez, Callum Hudson-Odoi, Reece James, Mason Mount et Ross Barkley allait toujours être enclin à la défensive et enclin qu’ils étaient. La ligne de fond de Chelsea composée de Malang Sarr, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta a été laissée trop souvent exposée et n’avait pas la qualité pour empêcher les buts de couler, Sarr, en particulier, a eu une performance particulièrement médiocre tout au long du match.

Le meilleur match de Timo Werner pour Chelsea ?

Alors que la plupart de l’équipe n’était pas à la hauteur de la tâche en Russie, Timo Werner a apprécié ce qui était probablement son meilleur match de tous les temps pour le club. Il a ouvert le score dès la deuxième minute et a donné un bon départ à Chelsea. Werner a ensuite été l’étincelle pour l’égalisation de Chelsea alors qu’un rapide une-deux lui a permis de percer la ligne du Zenit et de le poser sur une assiette pour que Romelu Lukaku marque à nouveau contre le Zenit. Werner semblait alors avoir gagné le match pour Chelsea avec une belle frappe à la 85e minute, mais l’égalisation tardive du Zenit a mis un terme à cela.

Cette défaite poursuit la récente baisse de forme de Chelsea et leur a coûté la première place du groupe H, ce qui pourrait rendre la route plus difficile vers la finale pour les champions en titre.

