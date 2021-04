Timo Werner ouvre une “ très bonne ” relation avec Hakim Ziyech alors que l’attaquant admet les attentes de Chelsea à son égard

Timo Werner admet que Chelsea a déboursé 48 millions de livres sterling pour le voir marquer des buts, mais insiste sur le fait qu’il est heureux d’aider l’équipe à bien des égards.

L’attaquant a eu du mal à trouver le filet lors de sa première saison en Angleterre, marquant seulement dix buts en 42 apparitions pour les Bleus.

.

Werner a reçu un bâton pour son manque de buts mais a été excellent contre Man City samedi

Cependant, Werner a joué un rôle important dans le triomphe de la FA Cup de Chelsea contre Manchester City samedi en fournissant l’aide à Hakim Ziyech, qui a puisé dans un filet vide.

L’international allemand était un livewire à Wembley bien qu’il n’ait pas été inscrit sur la feuille de match, mais son jeu ne se limite pas à marquer des buts.

Après le match, Werner a déclaré à talkSPORT: «Lorsque vous ne marquez pas, vous devez aider l’équipe avec d’autres choses et pour le moment, j’aide l’équipe avec des passes décisives.

«Ce n’est pas mon objectif principal, ils ne m’ont pas acheté pour aider, mais je peux aider aujourd’hui avec une bonne aide pour gagner le match, donc j’en suis très content.

.

Ziyech ne pouvait pas manquer car il a obtenu du côté du but de Benjamin Mendy

«Je ne suis pas du genre à vouloir seulement marquer, je veux gagner les matchs et quand j’aide et aide l’équipe comme ça, c’est aussi très, très bien.

Werner et Ziyech ont causé toutes sortes de problèmes à la défense lente de Man City et le joueur de 25 ans pense qu’il entretient de bonnes relations avec le Marocain et les autres attaquants de Chelsea.

Il a ajouté: «C’était presque exactement le même but que contre l’Atletico, cela fonctionne très bien.

«Nous avons eu le même match en première mi-temps mais c’était hors-jeu, mais oui, je pense que tous les joueurs offensifs ont une bonne relation. C’était aussi une très bonne passe de Mason.

“Nous avons un bon mélange entre les gars qui peuvent entrer dans le ballon mais aussi passer derrière les lignes, donc la relation avec Hakim mais aussi avec tous les autres est très bonne.”

.

Werner a ouvert sa relation avec Ziyech après la combinaison des deux pour donner la victoire à Chelsea