Timo Werner tire pour l’Allemagne, mais l’attaquant de Chelsea doit maintenant prouver sa valeur à Thomas Tuchel avec le choc de Brentford lui donnant la chance de marquer lors de matchs consécutifs pour la première fois en un an

Les chiffres de buts de Timo Werner en Allemagne étaient tout simplement sensationnels.

L’attaquant a marqué 95 buts en 159 apparitions pour le RB Leipzig et a également fourni 40 passes décisives, ce qui signifie qu’il a en moyenne une implication de but tous les 1,1 matchs.

La forme de Werner pour Chelsea a été discutable mais il a toujours fourni des moments cruciaux pour les Blues

C’est pourquoi il est difficile de déterminer exactement où cela s’est mal passé pour lui lors de son séjour de 15 mois à Chelsea.

La signature de 53 millions de livres sterling n’a marqué que 14 fois et ajouté 16 passes décisives en 60 apparitions à Stamford Bridge – soit une contribution moyenne de buts tous les deux matchs – et, naturellement, beaucoup l’ont qualifié de » flop « .

Le truc, c’est que pour la plupart des supporters des Blues, ce n’est pas un flop.

Oui, son bilan devant le but a été décevant, mais de nombreux fidèles de Stamford Bridge pensent que Chelsea est une meilleure équipe avec lui.

Werner a marqué un doublé pour l’Allemagne pour faire cinq sur cinq pour son équipe nationale pendant la trêve internationale

Flick semble faire des merveilles avec Werner

Lors de leur course réussie en Ligue des champions la saison dernière, Werner a marqué contre le Real Madrid en demi-finale à Stamford Bridge et a été une nuisance pour Los Blancos tout au long du match avec son rythme dévastateur et ses courses derrière.

En finale, malgré le fait qu’il ait raté de grosses occasions, il a joué un rôle déterminant dans le but décisif, tirant Ruben Dias avec sa course en finale pour permettre à Kai Havertz de courir derrière pour que Mason Mount le joue et marque.

Il est indéniable que Werner est un joueur de confiance, mais son bilan en Angleterre montre également qu’il est désespérément malchanceux.

Lors du dernier match de Chelsea contre Southampton, il avait un but exclu dans des circonstances incroyablement malheureuses, l’arbitre déclarant une faute dans la préparation à la suite d’un examen VAR.

Werner a battu Southampton la dernière fois pour Chelsea, mais à Brentford, il pourrait faire quelque chose qu’il n’a pas fait depuis un an

Incroyablement, c’était son 16e (oui, 16) but refusé pour VAR ou pour d’autres raisons depuis qu’il a rejoint le club.

Il a ensuite fait amende honorable en marquant lors de ce match et a poursuivi son retour en forme avec style sur la scène internationale, marquant deux fois lors de la victoire de l’Allemagne contre la Macédoine du Nord pour marquer cinq buts sur cinq pour son pays.

Werner a redécouvert son mojo sous Hansi Flick, mais il reste à voir s’il pourra faire de même sous Thomas Tuchel.

Chelsea affrontera Brentford ce week-end alors qu’ils se rendent dans les nouveaux arrivants de la Premier League de l’ouest de Londres – en direct sur talkSPORT.

Werner a la chance de marquer dans des matchs consécutifs pour les Blues pour la première fois en plus d’un an.

Avec Newcastle et le Bayern Munich liés à un déménagement en janvier, il est sûr de dire que c’est maintenant ou jamais pour l’attaquant.

Brenford vs Chelsea est en direct sur talkSPORT à 17h30 le samedi 16 octobre

