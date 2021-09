Timothe Luwawu-Cabarrot, un joueur très valable pour les Atlanta Hawks

in

Mouvement à prendre en compte par Atlanta Hawks depuis la constitution pour un an sans contrat garanti de l’attaquant français Timothé Luwawu-Cabarrot Il s’agit d’une mesure de protection contre une éventuelle sortie de Cam Reddish de l’équipe, comme l’indique Hoopshype. Il y a beaucoup de rumeurs NBA à ce sujet, donc les hommes de Géorgie ont voulu incorporer un homme avec de l’expérience dans la NBA et qui a montré une belle image lors de l’événement olympique, afin de montrer son potentiel dans le camp d’entraînement et de se battre pour obtenir un trou dans l’équipe, dans une position dans laquelle Hunter est également.