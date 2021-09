Timothée Chalamet a rencontré son ex, Lourdes Léon après le MET Gala

Sur les photos, Timothée apparaît au premier plan et derrière, on peut voir Lourdes Léon accompagné d’une autre femme. Alors que le protagoniste de Dune porte le même look qu’il portait sur le tapis rouge, Leon porte une tenue plus décontractée. Elle a changé sa robe rose avec des demandes signées par Moschino pour un pantalon à motifs et un mini haut court blanc.

Crédit obligatoire : Photo de Diggzy / Jesal / Shutterstock (12443712b) Timothee Chalamet rencontre l’ex Lourdes Leon (en arrière-plan) après le MET Gala After Party Timothee Chalamet rencontre l’ex Lourdes Leon après le MET Gala After Party, New York, États-Unis – 14 septembre 2021 (Shutterstock)

Chalamet et Léon ont eu une brève relation tout en étudiant dans la même école à New York. Ils ont tous deux fréquenté le LaGuardia HS of Music & Art and Performing Arts situé dans l’Upper East Side de la Big Apple.