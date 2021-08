Timothée Chalamet compare Dune à Harry Potter

je me suis attaché [to the role in Dune] quelques mois plus tard, et c’était angoissant dès l’annonce, car comme je l’ai déjà dit, les fans du livre, et les fans de la version David Lynch, du jeu vidéo et tout, il y a tellement d’amour et de force du sentiment. Et une grande partie de notre culture pop, de nos films et de nos livres est dérivée de Dune et de toute la philosophie du livre. J’ai été choqué d’apprendre combien de personnes ont un lien de niveau supérieur avec le livre. Je le compare à la façon dont notre génération a grandi avec Harry Potter, et celui-là a du sens pour moi. Mais c’est cool de voir avec Dune aussi, quand vous vous asseyez et le lisez… Ce n’est pas qu’il s’agit d’un “difficile à lire” entre guillemets ou quoi que ce soit, mais ce n’est pas fait pour être consommé facilement, je pense que c’est juste à dire.