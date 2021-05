«Timothee Chalamet coprésidera le gala du Met de cette année en septembre» liens ⋆ .

Timothée Chalamet co-organisera le gala du Met cette année, qui a été déplacé en septembre. Amanda Gorman et Naomi Osaka sont deux des autres co-hôtes. [Just Jared]

J’ai vu beaucoup de mauvaises critiques pour Without Remorse! [Pajiba]

Addison Rae surfe à Hawaï. [Egotastic]

Repose en paix, Olympia Dukakis. [Dlisted]

Je suis aussi à bord pour un bon tote bag. [Go Fug Yourself]

Prince Harry a eu une énorme ovation debout à LA! [LaineyGossip]

L’économie souterraine du Kentucky Derby. [Buzzfeed]

Page Elliot savait qu’il était un garçon quand il était tout-petit. [Towleroad]

Stewie Griffin vous rappelle de vous faire vacciner. [Seriously OMG]

Qui étaient les personnes les mieux habillées de la saison des récompenses? [RCFA]

Esme Bianco poursuit Marilyn Manson pour abus sexuel. [Jezebel]