Timothée Chalamet de Dune était autrefois un YouTuber Xbox

Timothée Chalamet : superstar hollywoodienne, cover model de GQ et… ancien youtubeur gaming ? Oui, il y a plus de dix ans, l’acteur de Dune exploitait une chaîne YouTube sous le pseudo ModdedController360, où il montrait des peintures personnalisées des contrôleurs Xbox 360.

Ce matin, Vice a publié une enquête approfondie – citant des experts en sécurité et découvrant d’anciens messages sur les réseaux sociaux – sur l’histoire de Chalamet en tant que YouTuber. Mais le débouché a été raflé par son sujet. La semaine dernière, Chalamet et sa co-star de Dune, Zendaya, se sont assis pour une interview avec la personnalité d’Internet Nate Hill, apparemment pour promouvoir les skins Fortnite de Chalamet et Zendaya. (Ils ont également joué une partie du jeu.)

Dans cette interview, Chalamet a pleinement admis avoir publié des vidéos YouTube sur les contrôleurs Xbox peints sur mesure.

« J’avais une chaîne YouTube que les gens ont trouvée », a déclaré Chalamet. « C’est YouTube dot com back-slash ‘ModdedController360. Et j’avais l’habitude de peindre des contrôleurs mod.

ModdedController360, qui compte actuellement environ 15 000 abonnés, ne compte que trois vidéos, toutes publiées il y a 11 ans. L’un montre un contrôleur «sur le thème de Noël» avec un visage rouge et une plaque arrière verte (74 000 vues à ce jour). Un autre montre un contrôleur bleu et argent avec un peu plus de panache en termes de design (68 000 vues). La troisième et dernière vidéo présente une impression de tigre rouge qui est décrite par ModdedController360 comme « gentille » et « sexy » (99 000 vues).

Chalamet ne montre son visage dans aucune des vidéos de la chaîne, bien que vous puissiez le voir un peu partout ces jours-ci.

Vendredi, The French Dispatch de Wes Anderson, avec Chalamet, a ouvert ses portes. Le jeune acteur est également l’homme principal de Dune : Première partie, sans conteste le plus grand film au monde en ce moment. Selon le site de suivi du box-office Box Office Mojo, le film a ouvert la semaine dernière à 40 millions de dollars (pour le monde post-pandémique) au niveau national. Cela s’ajoute à un impressionnant cumul international de 180 millions de dollars. Hier, Legendary Pictures, la société de production, a officiellement annoncé la suite, comme si quelqu’un avait le moindre doute.

Pas pour me vanter (OK, peut-être pour me vanter un peu), j’ai pu le voir il y a quelques semaines. Verdict : C’est plutôt bon ! Mon conseil? Regardez-le avec un ami qui a lu les livres. Sinon, vous serez aussi perdu que l’est le personnage de Chalamet lors du pénible deuxième acte.