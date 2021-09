Timothée Chalamet est arrivé en Converse au MET Gala pour cette raison

Haider Ackermann a conçu cet ensemble pour Timothée en s’inspirant des Etats-Unis, il fallait donc qu’il soit un peu plus dynamique, mais en respectant le dress code du gala. De cette façon, il a créé un costume où un pantalon ample qui simule un pantalon de survêtement avec un blazer formel à col haut qui se démarque en noir.

NEW YORK, NEW YORK – 13 SEPTEMBRE : Timothée Chalamet assiste au gala du Met 2021 Celebrating In America : A Lexicon Of Fashion au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York. (Photo de Dimitrios Kambouris / . pour The Met Museum / Vogue) (.)

Le pantalon se termine parfaitement avec des chaussettes blanches hautes et des Converse qui s’harmonisent parfaitement avec le ton monochrome du look. Comme toujours, Timothée domine les looks monochromes.

Timothée Chalamet arrivant au Met Gala. (Mike Coppola / .)