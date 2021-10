Timothée Chalamet est le nouveau Willy Wonka et l’officialise avec ces photos

En fait, tout ce que nous voyons à Wonka sera l’histoire qui s’est passée avant l’ouverture de la chocolaterie; c’est-à-dire que le script se situe avant les événements du roman Charlie et la chocolaterie (1964) écrit par Roald Dahl. Histoire dont on a déjà vu les films avec Johnny Depp et Gene Wilder.

En outre cette version sera une comédie musicale et c’est nouveau pour Timothée, car il n’y est jamais allé. On peut donc s’attendre à voir l’acteur nominé aux Oscars pour Call Me By Your Name chanter et danser tout au long du film.

Capture d’écran Saturday Night Live (NBC)

Internet était très confus au sujet du casting de Chalamet en tant que jeune Willy Wonka, ainsi que de ce que l’intrigue du film offrira. Mais réalisant que Le scénariste et réalisateur de Paddington est derrière du projet, ils ont décidé d’essayer. Il n’y a pas encore de date de sortie pour Wonka.