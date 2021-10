Timothée Chalamet est montré comme Willy Wonka – Les Nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

A travers les réseaux sociaux, le premier look officiel de Timothée Chalamet en Willy Wonka a été partagé, un film reboot qui sortira jusqu’en 2023.

Timothée Chalamet est devenu l’une des jeunes stars les plus aimées et les plus talentueuses d’Hollywood à la fois pour son charisme et son talent et, cette fois, il a été révélé en photos à quoi il ressemble dans son personnage de Willy Wonka.

Ce nouveau film de Willy Wonka avec une coupe musicale -qui a déjà eu deux adaptations, dont une avec Johnny Depp-, montrera la jeunesse du chocolatier.

Suite au premier regard sur Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka, les fans de l’acteur de 25 ans ont réagi positivement sur les réseaux sociaux.

Ceci surtout après la performance mémorable de Gene Wilder en 1971 et, plus tard avec le caméléon Johnny Depp en 2005.

L’excitation de Timothée Chalamet à jouer une version jeune de Willy Wonka est telle que c’est lui-même qui a partagé ce premier aperçu sur son Instagram.

Avec l’apparition de Timothée Chalamet comme l’a révélé Willy Wonka, beaucoup ont émis l’hypothèse qu’il pourrait vouloir suivre les traces de Johnny Depp.

C’est parce qu’il n’y a pas si longtemps, il a joué une version du fils d’Edward aux mains d’argent aux côtés de Winona Ryder pour une publicité pour le Super Bowl.

Il convient de noter qu’Edward aux mains d’argent des années 90, est l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés que Johnny Depp ait créés tout au long de sa carrière.

Pour le moment, le nouveau film qui mettra en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka n’a pas révélé plus de détails à part qu’il sortira dans le courant de 2023.

On sait également qu’Olivia Colman et Rowan Atkinson font partie du casting aux côtés de Timothée Chalamet, qui incarnera un jeune Willy Wonka.

Le film de Willy Wonka avec Timothée Chalamet est réalisé par Paul King, reconnu pour avoir réalisé le film ‘Paddington’ en 2014.