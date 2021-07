Timothee Chalamet est nu dans une baignoire dans le premier clip de The French Dispatch de Wes Anderson

Comme vous pouvez le constater, il est difficile de « tirer » d’un film comme The French Dispatch, ainsi que de la filmographie de Wes Anderson en général. Donc, avoir un moment comme celui-ci pour montrer au public qui a besoin d’un peu plus de vente est un coup assez fantastique. Bien que cela aide probablement aussi que The French Dispatch vient également d’avoir sa première mondiale au Festival de Cannes, ce qui soulèvera également des sourcils sur la base des réactions et des informations faisant état d’une ovation debout provenant de cet événement.