Timothée Chalamet est Willy Wonka dans le premier aperçu du nouveau redémarrage

Le tournage est en cours pour Warner Bros.’ Willy Wonka et la préquelle de la Chocolaterie, Wonka. Dimanche, la star Timothée Chalamet a tweeté une photo de lui en tenue entièrement Willy Wonka, avec une veste en velours et un chapeau haut de forme. Le nouveau film est réalisé par Paul King, qui a réalisé les deux films acclamés de Paddington. Wonka sortira en salles le 17 mars 2023.

Chalamet a posté la photo avec juste une légende comprenant le titre du film. La photo le montre debout derrière une caméra, tandis que des flocons de neige volent dans les airs. Le haut-de-forme de l’acteur de Dune semble avoir été fabriqué à partir de chocolat lui-même. Le scénario de Wonka a été écrit par King avec son collaborateur de Paddington Simon Farnaby, qui a également un rôle dans le film.

WONKA pic.twitter.com/ozaerNtroP — Timothée Chalamet (@RealChalamet) 10 octobre 2021

La nouvelle photo a fait surface après l’annonce du casting complet de Wonka la semaine dernière. Le film mettra également en vedette Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Jim Carter, Mathew Baynton, Tom Davis, Rich Fulcher, Kobna Holdbrook-Smith, Paterson Joseph, Calah Lane, Matt Lucas, Colin O’Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar et Ellie White. David Heyman, Luke Kelly et Alexandra Derbyshire sont les producteurs du film.

Wonka est sur le point de raconter l’histoire d’un jeune Willy Wonka avant qu’il n’ouvre sa chocolaterie de renommée mondiale. Roald Dahl a créé le personnage de son roman de 1964, Charlie et la chocolaterie, qui a été suivi par la suite de 1972, Charlie et le grand ascenseur de verre. Chalamet est le troisième acteur à jouer le chocolatier excentrique, après Gene Wilder dans la comédie musicale Willy Wonka et la chocolaterie de 1971 et Johnny Depp dans l’adaptation du roman de Tim Burton en 2005.

Le mois dernier, Netflix a confirmé avoir acheté la Roald Dahl Story Company (RDSC), s’appuyant sur un accord précédent pour développer des émissions d’animation basées sur les œuvres de l’auteur. L’un des premiers projets sera une série d’événements basée sur Charlie et la chocolaterie de Taika Waititi. Netflix n’a pas encore fixé de date de sortie pour la série et le casting n’a pas encore été annoncé. Le streamer travaille également sur une nouvelle adaptation cinématographique de Matilda qui utilise la célèbre comédie musicale de Broadway comme base.

Chalamet, 25 ans, a une nomination aux Oscars sur son CV pour Call Me By Your Name. Cette année, il joue dans The French Dispatch de Wes Anderson, l’adaptation de Denis Villeneuve de Dune et Don’t Look Up d’Adam McKay. Il a récemment retrouvé le réalisateur de Call Me By Your Name, Luca Guadagnino, pour le prochain film d’horreur Bones & All.