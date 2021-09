Timothée Chalamet – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur new-yorkais Timothée Chalamet, vedette de l’adaptation de Dune réalisée par Denis Villeneuve qui fait le tour du monde ces jours-ci, a assuré qu’il s’agissait d’un film “d’auteur avec l’attrait d’un blockbuster”.

“Je ne pense pas que ce soit facile à classer”, a déclaré Chalamet à l’. lors de son passage à Venise, “n’oublions pas que c’est un film de Villeneuve, qui est le réalisateur d’Arrivée (2016), un film qui a atteint un public de masse, mais aussi Enemy, qui est génial mais très rare… de belle manière, bien sûr ».

L’acteur, qui s’est fait connaître avec Call me by your name (2017) et est devenu la grande star de sa génération, se souvient qu’à l’adolescence il a été marqué par les films de Christopher Nolan comme The Dark Knight ou Inception, des cassettes ” à grand budgets et plein d’art, attrayant pour le public et avec un rythme qui ne s’arrête pas ».

À son avis, il y a peu de réalisateurs capables de réaliser cette combinaison, parmi lesquels il cite, outre Nolan et Villeneuve, Ridley Scott et Steven Spielberg.

Dune, basé sur le roman de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1965, raconte l’épopée de Paul Atreides (Chalamet), fils du duc Leto (Oscar Isaac) et de la prêtresse Lady Jessica (Rebecca Ferguson) qui doit surmonter ses peurs et lutter pour forces obscures qui l’ont conduit à Arrakis, une planète aride habitée par la tribu Fremen.

Zendaya joue un chef de cette tribu, bien que son apparition dans le film de Villeneuve, qui se concentre sur la première partie du livre, soit petite et devrait prendre plus d’importance dans une suite plus que probable.

L’actrice californienne, également devenue une star générationnelle grâce à la série Euphoria, avait auparavant participé à deux volets d’un autre blockbuster tel que Spiderman, mais affirme que cette expérience a été complètement différente.

“Dans les séquences dans lesquelles j’apparais, j’ai littéralement senti que j’avais atterri sur cette planète, il n’y avait pas d’écran bleu”, a-t-il déclaré à Efe, faisant référence aux arrière-plans de cette couleur qui sont utilisés dans le tournage avec beaucoup de post-production. travail et effets spéciaux.

Zendaya considère un grand mérite du film qu’il parvient à introduire le spectateur dans le monde complexe qu’Herbert a imaginé sans avoir à donner trop d’explications pour les spectateurs qui n’ont pas lu le livre.

“Même pour les gens qui n’aiment pas particulièrement la science-fiction, je pense que c’est un film qui peut être aimé en raison de la connexion humaine, c’est un film fantastique d’un autre monde mais en même temps il est intemporel et parle de relations humaines.”

