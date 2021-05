Timothée Chalamet, le nouveau Willy Wonka en préquel de Charlie et la chocolaterie – El Sol de México

Timothé Chalamet deviendra Willy Wonka, le personnage emblématique créé par Roald Dahl, dans un film sur sa jeunesse réalisé par Paul King, réalisateur des deux tranches de «Paddington».

Ce sera une comédie musicale dans laquelle l’acteur de «Call Me by Your Name» démontrera ses talents de chanteur.

Selon Deadline, «Wonka» sera une comédie musicale sur les origines du professeur et créateur de la chocolaterie emblématique que Charlie Bucket visite dans le roman de l’auteur de «Matilda» et «The Witches». Pour cela, Chalamet devra s’entraîner, pas seulement la voix, puisque le personnage dansera aussi.

Ce sera un prequel, ce qui signifie qu’il ne sera pas lié à ce qui s’est passé dans «Charlie et la chocolaterie», ou dans «Charlie et le grand ascenseur en verre», les deux romans de Roald Dahl dans lesquels apparaît Willy Wonka.

Produit par Warner, le studio a finalement opté pour l’acteur «Dune». En janvier de cette année, Collider a révélé que la société était déchirée entre Chalamet et Tom Holland pour le rôle de Willy Wonka. Maintenant, l’interprète de «Beautiful Boy» prendra le témoin de Gene Wilder et Johnny Depp.

King, en plus de diriger le film, écrira le scénario avec Simon Farnaby («Mindhorn», «Paddington 2»). Auparavant, il y avait des brouillons du scénario écrits par Simon Rich, Simon Stephenson, Jeff Nathason et Steven Levenson. Le projet est produit par David Heyman, producteur de la saga «Harry Potter» et également producteur des deux films «Paddington».