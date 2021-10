Timothée Chalamet révèle sa transformation Willy Wonka

Nous avons des nouvelles qui sont positivement scrupuleuses !

Le dimanche 10 octobre, ancien nominé aux Oscars Timothée Chalamet a publié sur sa page Instagram les premières photos de lui en tant que Willy Wonka dans le prochain film de Warner Bros. Pictures en 2023, Wonka, le troisième film attendu inspiré par le regretté auteur Roald dahlLe livre pour enfants bien-aimé de Charlie et la chocolaterie.

« Le suspense est terrible. J’espère qu’il va durer… » a écrit Chalamet, 25 ans, citant l’un des défunts comédiens Gene WilderLes célèbres répliques du personnage de Wonka tirées du film musical de 1971 et du classique culte Willy Wonka et la chocolaterie.

Chalemet a ajouté « WONKA » et a inclus un emoji d’usine et de barre de chocolat.

Sur la photo, l’acteur de Call Me By Your Name porte une veste prune et un haut-de-forme marron, associés à une écharpe colorée, ressemblant à une combinaison du look Wilder arboré ainsi que du style porté par Johnny Depp‘s Wonka dans le film de 2005 Charlie et la chocolaterie.