Timothée Chalamet se présente comme le nouveau Willy Wonka | Instagram

Le premier regard de Timothée Chalamet a récemment été donné dans le prequel de Willy Wonka et cela a fait sensation parmi ses followers, car il semble que le rôle soit fait pour lui et nous vous communiquerons également tous les détails du prochain film.

L’acteur qui est désormais à l’affiche avec Dune se met dans la peau du personnage mythique que Johnny Depp et Gene Wilder ont joué avant lui.

C’est vrai, l’acteur Timothée Chalamet a sans aucun doute réussi à décrocher le ticket d’or dans l’industrie hollywoodienne.

Son travail sur Call Me By Your Name, Little Women et, plus récemment, Dune, l’ont placé dans une position privilégiée.

Ses projets d’avenir n’en sont pas moins ambitieux et l’acteur a surpris tout le monde en postant une image de l’un de ses projets les plus attendus : Wonka, le prequel de Willy Wonka et la Chocolaterie.

Vêtu de son chapeau et de ses vêtements victoriens traditionnels, nul doute que Chalamet a réussi à se mettre dans la peau du célèbre personnage.

Le suspense est t3rr1ble, j’espère que ça va durer… », a écrit l’acteur dans la publication Instagram où il apparaît caractérisé.

Tandis que sur une seconde photo on peut voir un détail de l’un de ses accessoires incontournables : la canne.

A noter que Timothée Chalamet est le dernier acteur à jouer le chocolatier, puisqu’avant lui, Gene Wilder l’a joué en 1971 sous la direction de Mel Stuart.

Des décennies plus tard, l’acteur-réalisateur Johnny Depp a enfilé son chapeau pour la version Tim Burton.

C’est donc maintenant au tour d’un acteur beaucoup plus jeune, à travers lequel on va rencontrer un visage jamais vu de Willy Wonka : ses origines.

Le réalisateur de Paddington Paul King et sa suite prennent la barre pour ramener le personnage du classique de Roald Dahl sur la carte.

Malheureusement, peu de détails sont connus à son sujet, cependant, il explorera la vie du personnage avant l’ouverture de sa célèbre usine de chocolat et de bonbons.

Nous connaissons certains aspects de son enfance, tels que le traitement cruel de son père et son interdiction absolue du sucre, mais nous saurons maintenant ce qu’il a fait pendant sa jeunesse, avant de devenir un homme d’affaires prospère.

En plus de Chalamet, le casting comprend Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson et Olivia Colman.

Si vous êtes fan des chansons de Wonka, vous aimerez savoir que le film gardera l’esprit et comportera plusieurs numéros musicaux, mais ce que l’on ne sait pas encore, c’est à quoi ressemblera l’apparence du Oompa-loompa.

Il faudra donc encore patienter un peu pour voir l’interprétation de Chalamet et du reste des compagnons, puisque sa première est prévue pour le mois de -mars 2023.

Pour le moment, la production est toujours en cours de développement et nous espérons tous qu’il n’y aura pas de retards importants.