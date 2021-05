Timothée Chalamet sera le jeune Willy Wonka – L’actualité de Chihuahua – Entre les lignes

Au cas où vous pensiez que le projet de préquelle sur les jeunes années de Willy Wonka était à l’agonie, le nom de Timothée Chalamet lui a juste donné une nouvelle vie et même la confirmation qui était nécessaire. Et c’est que Warner vient d’annoncer (via) que le jeune acteur sera celui qui donnera vie au célèbre chocolatier dans la nouvelle vision qu’il a pour le personnage et qu’il est probablement en train de devenir une nouvelle franchise.

Auparavant, il était annoncé que le studio réalisait un nouveau projet sur le monde de la chocolaterie. Plus tard, certains détails ont révélé qu’il s’agirait d’une sorte de préquelle où les origines du magnat des bonbons seraient connues, ce qui mettrait des acteurs comme Tom Holland (Spider-Man: loin de chez soi) et bien sûr Chalamet à l’honneur.

Maintenant, la nouvelle est confirmée. Timothée Chalamet s’engage dans le projet et sera la vedette du spectacle dans cette nouvelle histoire sur Willy Wonka. Ainsi l’acteur rejoint d’autres talents tels que Gene Wilder et Johnny Depp. Le premier participant dans le film une fois Warner et le second dans la version plus “récente” avec Johnny Depp sous la direction de Tim Burton.

Au fait, dans ce dernier, le protagoniste n’était pas Wonka Persé, mais plutôt le garçon Charlie Bucket joué par Freddie Highmore (The Good Doctor), un personnage que nous ne verrons probablement pas dans cette nouvelle version. L’idée est de raconter les origines de Wonka avant la construction de The Chocolate Factory, les tickets dorés et même les loompas oompa bien-aimés.

Source: CinePremier