Timothée Chalamet s’ouvre sur les allégations contre Armie Hammer

Le scandale s’est poursuivi lorsque Hammer a été accusé d’avoir marqué son ex-petite amie Paige Lorenze en gravant son initiale sur le bas de la hanche. Le mannequin de 24 ans a affirmé lors d’une interview en janvier avec le Daily Mail qu’elle avait été « traumatisée » par les actions de Hammer, qualifiant leur relation de « 50 nuances de Grey dans la vraie vie sans amour ». Hammer a nié les affirmations et les a qualifiées de « manifestement fausses » dans une nouvelle déclaration.

En mars, Angelova, 25 ans, a parlé de sa prétendue relation sexuelle avec l’acteur lors d’une conférence de presse et a déclaré qu’ils avaient été intimes par intermittence de 2016 à 2020 après s’être rencontrés via Facebook.

Armie Hammer (Jon Kopaloff / .)

Elle a nié l’affirmation de Hammer selon laquelle toutes ses activités sexuelles en dehors de son mariage avec son épouse de l’époque, Elizabeth Chambers, étaient « totalement consensuelles dans le sens où elles ont été pleinement discutées, convenues et mutuellement participatives ».

Angelova, qui a rencontré Hammer à l’âge de 20 ans, a accusé l’acteur d' »employer des tactiques manipulatrices pour exercer un contrôle sur moi jusqu’à ce que je commence à me perdre. J’ai souvent mis mon dévouement envers lui à l’épreuve, dépassant mes limites alors qu’il devenait de plus en plus violent et m’utilisait mentalement, émotionnellement et sexuellement. »