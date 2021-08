Timothée qui ? Lily-Rose Depp et l’ex de Vanessa Hudgens ensemble à Londres

Apparemment, Lily et Austin ont eu un rendez-vous amoureux dans la capitale du Royaume-Uni, car les médias anglais les ont capturés arriver dîner dans un restaurant et plus tard marcher ensemble. Pendant qu’ils marchaient, ils n’arrêtaient pas de s’embrasser et de montrer de l’affection.

Lily-Rose Depp dans “Chanel Collection des Métiers d’Art 2016/17 : Paris Cosmopolite” en 2016. (Pascal Le Segretain / .)

On ne sait pas où l’ambassadeur Chanel et Butler se sont rencontrés. Mais bon, ils sont tous les deux acteur. Parmi ses projets les plus récents, pour Lily est Film Voyageurs avec Colin Farrell et plus tard, nous la verrons dans le film de Noël Silent Night avec sa partenaire Chanel préférée, Keira Knightley.

De son côté, Butler a récemment eu le rôle de sa carrière, ceci dans Le biopic Baz Luhrman d’Elvis Presley, où l’acteur de 29 ans joue le chanteur de rock’n’roll dans un casting spectaculaire aux côtés de Tom Hanks, qui incarnera le manager de Presley, Tom Parker.