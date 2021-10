Timothy Bratz partage son parcours vers le succès dans l’immobilier

Timothy Bratz est l’un des entrepreneurs immobiliers les plus prospères du pays.

Timothy Bratz est un investisseur, coach et consultant en immobilier commercial et possède une série de livres sur le leadership pour enfants. Timothy est le président de Legacy Wealth Holdings, une société immobilière qui achète, améliore et détient des propriétés immobilières commerciales de premier ordre. Il est également le fondateur et propriétaire de Little Legacy Library, une entreprise vouée à inculquer les principes de réussite aux jeunes.

Timothy est motivé par l’argent depuis son plus jeune âge avec le désir de transformer sa vie et celle de ceux qui l’entourent. Le fait de voir d’autres personnes s’enrichir dans l’immobilier alors qu’il étudiait à l’université a influencé sa décision de se joindre à l’industrie. Il a déménagé à New York, a obtenu sa licence d’immobilier et s’est aventuré dans le secteur de l’immobilier à New York en tant que courtier louant des unités de vente au détail au rez-de-chaussée à Manhattan.

Le travail lui a donné une expérience directe du fonctionnement de l’immobilier, lui ouvrant les yeux sur le potentiel de l’industrie à transformer des vies. Son désir d’être propriétaire immobilier plutôt que courtier l’a conduit à Charleston, en Caroline du Sud, où il y avait plus de chances de succès dans l’industrie pour un jeune débutant. Sans les moyens d’explorer pleinement l’industrie, Timothy s’est lancé dans un cours pour apprendre et comprendre davantage l’aspect investissement de l’industrie tout en continuant à travailler en réseau.

Grâce à un travail acharné et à des sacrifices, Timothy a réussi à économiser suffisamment d’argent pour faire son premier investissement en 2009. Sa première maison lui a coûté 14 000 $ et il a dépensé 5 000 $ en peinture, revêtements de sol, luminaires et aménagement paysager, puis l’a vendue 33 000 $. Timothy reconnaît que c’est l’un des plus grands moments de sa carrière. S’il le faisait une fois, il pourrait le refaire.

Sa détermination et sa soif de succès l’ont aidé à évoluer dans l’industrie et, en quelques années, il a construit jusqu’à 100 maisons par an. Timothy a également créé l’une des plus grandes sociétés de gestion de propriétés résidentielles à Cleveland, Ohio.

Après des années d’investissement et de succès dans l’industrie, Timothy a décidé de partager ses connaissances et son expertise avec d’autres entrepreneurs pour les aider à libérer leur plein potentiel de réussite dans l’immobilier. Il encadre d’autres professionnels de l’industrie qui en ont assez de troquer leur temps contre de l’argent et qui souhaitent commencer à se constituer un revenu résiduel et passif. Timothy a touché des milliers d’investisseurs, les menant vers le succès.

Timothy est depuis passé de l’autonomisation économique de ces investisseurs à la formation et à l’encadrement sur la façon d’exercer une influence dans la société. Selon Timothy, former les autres à diriger aggravera son impact, améliorant ainsi la vie de centaines de milliers de personnes à travers le monde.

Comme on le voit dans de nombreuses histoires de réussite, le chemin de Timothy n’a pas été facile. Il a fait face à de nombreux obstacles, des locataires sans scrupules aux partenaires ternes. Timothy a commencé à investir pendant la récession immobilière la plus importante de l’histoire et a eu du mal à faire des affaires dans une industrie en proie à des titres négatifs. Il a également subi des revers d’exploitation, certains entrepreneurs renfloués au milieu de projets, lui faisant subir des pertes importantes.

Heureusement, Timothy est resté résilient et a obtenu un énorme succès dans l’industrie. Son ambition est d’atteindre 1 milliard de dollars d’actifs d’ici fin 2023, un objectif qu’il est certain d’atteindre.