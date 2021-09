TimTheTatman et DrLupo quittent Twitch pour YouTube

Capture d’écran : YouTube / Kotaku

Alors que les créateurs marginalisés boycottent Twitch pendant une journée, des blancs aisés continuent de partir pour des accords lucratifs avec son principal concurrent, YouTube. Plus tôt cette semaine, c’était Ben “DrLupo” Lupo. Aujourd’hui, alors que la campagne #ADayOffTwitch bat son plein, c’est Tim “TimTheTatman” Betar, qui a annoncé sur Twitter qu’il diffusera exclusivement sur YouTube Gaming.

Betar, qui compte 7 millions de followers sur Twitch, est l’une des plus grandes stars de la plateforme de streaming. En août dernier, il a fait des vagues pour avoir été exceptionnellement chiant à Fall Guys, le jeu de plateforme royal aux couleurs pastel. Malgré des tentatives répétées, il lui a fallu huit jours pour gagner un match. Au plus fort du stream dans lequel il a finalement décroché une couronne, plus de 250 000 téléspectateurs se sont connectés simultanément.

«C’est formidable de voir tout ce que TimTheTatman a accompli depuis son partenariat en 2012 sur Twitch, qu’il s’agisse d’épouser l’amour de sa vie et d’accueillir un héritier sur le trône de Tatman, ou les épreuves et les tribulations de l’obtention de sa première couronne Fall Guys. Ce fut un plaisir de faire partie de la communauté de Tim, et nous sommes fiers de tout ce qu’il a fait pour le jeu”, a déclaré un porte-parole de Twitch à Kotaku dans un communiqué.

Betar compte actuellement 3,83 millions d’abonnés sur YouTube. Lupo, qui est d’abord devenu célèbre pour le streaming de Fortnite, renoncera à ses 4,5 millions de followers sur Twitch. Il compte actuellement un peu moins de 1,8 million d’abonnés sur YouTube.

Ces gars-là passent de Twitch à YouTube pour des raisons aussi vieilles que le capitalisme : le temps et l’argent.

Lupo a déclaré au Washington Post cette semaine que, grâce à son accord avec YouTube, il est désormais « en sécurité à vie ». Il a également déclaré que l’accord lui donnerait plus de flexibilité pour passer du temps avec sa famille. Betar, quant à lui, n’a pas explicitement commenté des informations financières spécifiques, mais a noté dans une interview avec Insider que le streaming sur YouTube lui permettrait, comme Lupo, de passer plus de temps avec sa famille.

Maintenant, il ne s’agit pas de pointer du doigt Betar, Lupo ou quiconque a sauté – ou sautera – sur la possibilité de travailler moins d’heures pour plus d’argent. Le streaming, malgré toute apparence sur papier, n’est pas une tâche facile. Vous ne faites pas que « jouer à des jeux pour le plaisir ». Vous êtes devant la caméra huit, neuf, douze heures par jour. Vous êtes constamment « activé ». Si vous prenez quelques heures de congé, vos chiffres en prennent un coup, ce qui signifie que votre chèque de paie aussi. Dans certains cas, comme avec le populaire streamer bizarre CodeMiko, vous jouez un peu la comédie. Le bilan de toute cette pression sur la santé mentale des créateurs, petits et grands, n’est pas à dédaigner. Donc, vous ne pouvez vraiment pas blâmer ces gars à un niveau individuel.

Mais il est difficile de ne pas pointer du doigt les forces institutionnelles en jeu. Cette semaine, deux hommes blancs avec des adeptes importants sur une plate-forme majeure ont quitté cette plate-forme pour une autre plate-forme majeure, qui a vraisemblablement des pâturages plus verts.

Pendant ce temps, Twitch continue de laisser tomber la balle lorsqu’il s’agit de protéger ses banderoles étranges et banderoles de couleur.

Récemment, les raids haineux – des campagnes de harcèlement coordonnées dans lesquelles les utilisateurs inondent un flux en direct en masse, lançant généralement des injures, des insultes et des commentaires désobligeants – ont proliféré. Étant donné que la barre pour créer un nouveau compte Twitch est plus basse que le sous-sol, les utilisateurs peuvent facilement revenir à n’importe quel flux dont ils ont été bannis. En plus de tout cela, Twitch prend ce que certains streamers disent être une réduction injuste des revenus d’abonnement, en les divisant au milieu. (Les streamers ont dit à Kotaku qu’une répartition 70/30 serait plus raisonnable.)

Comme le Washington Post l’a détaillé dans un rapport détaillé le mois dernier, ces raids haineux, dont la plupart sont organisés sur des serveurs Discord clandestins, ne font qu’empirer. Ainsi, les créateurs se sont depuis rassemblés et ont passé aujourd’hui hors de la plate-forme – pas de streaming, pas de visionnage, pas de connexion au chat – dans le but d’exhorter Twitch à offrir de meilleurs outils de protection.

Mais demain, ils reviendront. Ils devront le faire. C’est là que se trouve le salaire.

À l’heure actuelle, on ne sait pas quel impact #ADayOffTwitch aura sur les résultats de Twitch, ou si cela incitera l’entreprise à agir. L’observateur de Twitch, Zach Bussey, a noté sur Twitter que, bien que les chiffres soient préliminaires, on a vu aujourd’hui environ 5 000 streamers de moins et 500 000 téléspectateurs de moins que d’habitude, ce qui n’est pas vraiment bouleversant. Pourtant, la campagne est sans aucun doute le moteur de la conversation. Comme l’a souligné le traître de Kotaku Nathan Grayson, #ADayOffTwitch est à la mode sur Twitter avec plus de 105 000 tweets, soit dix fois plus que YouTube Gaming, qui est tendance mais avec nettement moins de vapeur. Impossible de rater ce moment.

Je suppose – et je suis sincèrement désolé qu’il m’ait fallu si longtemps pour en arriver là – je me demande juste pourquoi Betar n’aurait pas pu attendre un jour de plus.