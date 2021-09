TimTheTatman quitte Twitch pour YouTube Gaming.

in

YouTube Gaming signe des accords de streaming exclusifs avec les stars de Twitch à gauche et à droite, le dernier en date étant Tim “TheTatman” John Betar. Comme ce fut le cas avec DrLupo quelques jours auparavant, Betar affirme que le déménagement lui permettra de passer plus de temps avec sa famille.

“Quand j’ai commencé, je n’avais aucune obligation familiale et je pouvais diffuser beaucoup d’heures”, a déclaré Betar, via Business Insider. “La réalité est que maintenant que j’ai ma femme et mon fils, il m’est difficile de diffuser autant qu’avant.”

Betar a officialisé son arrivée sur YouTube avec une bande-annonce relatant certaines de ses, eh bien, d’anciens efforts professionnels. Vérifiez-le ci-dessous.

le futurhttps://t.co/Hz9YZ0m2EA pic.twitter.com/ekGwDreHOL – timthetatman👑 (@timthetatman) 1er septembre 2021

Twitch a également commémoré la carrière de Betar sur la plate-forme avec un joli montage.

Tu seras toujours un roi pour nous. Merci pour tout, @timthetatman. pic.twitter.com/keeZeElnpm – Twitch (@Twitch) 1er septembre 2021

Avec plus de sept millions d’abonnés, Betar laisse derrière lui une énorme base de fans sur la plate-forme. Cependant, le public de Betar suivra probablement ses escapades dans des jeux comme Call of Duty: Warzone.

“Je dirais que sept à huit personnes sur 10 qui viennent me voir me disent:” Mec, j’adore votre YouTube “”, a déclaré Betar dans la même interview de Business Insider. “J’ai plus d’abonnés sur Twitch, mais beaucoup de gens m’appellent quotidiennement YouTuber.”

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Les 10 meilleurs jeux pour jouer sur votre téléphone en ce moment