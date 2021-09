TimTheTatman rejoint Complexity Gaming et GameSquare Esports

Complexity Gaming a récemment fait appel à plusieurs influenceurs et stars de l’esport de haut niveau, mais Tim “TheTatman” John Betar est sa plus grande signature à ce jour. L’organisation a annoncé que Betar rejoindrait Complexity avec GameSquare Esports lundi.

“Rejoindre l’équipe Complexity a été un voyage incroyable”, a déclaré Betar dans un communiqué de presse. “J’ai suivi le succès de Complexity et je suis impressionné par leur engagement à gagner dans les sports de haut niveau et la fidélité de leurs fans.”

Betar a poursuivi : « La connexion avec les Cowboys de Dallas et le soutien de Jerry Jones sont exceptionnels. Je suis un fan de longue date des Cowboys, c’est donc une opportunité spéciale au sein de l’esport. Ma visite du siège de Complexity au Star à Frisco était de classe mondiale; aucune installation d’esport ne s’en approche. Lorsque Complexity et GameSquare m’ont invité à rejoindre l’équipe, ce fut un simple oui.

Heureux d’annoncer que j’ai rejoint et je suis officiellement copropriétaire de @Complexity Tellement excité pour l’avenir! pic.twitter.com/PjLUxIB1RU – timthetatman👑 (@timthetatman) 20 septembre 2021

Contrairement à la signature récente de GX3 par Complexity, l’implication de Betar semble être davantage liée à l’image de marque et au merchandising. Apparemment, Complexity et GameSquare Esports travailleront en étroite collaboration avec Betar sur de nouveaux produits exclusifs.

“TimTheTatman est un streamer emblématique et sera un ajout inestimable à la famille Complexity alors que nous cherchons à étendre notre empreinte dans la création de contenu”, a déclaré Jason Lake, fondateur et PDG de Complexity Gaming et responsable mondial de l’esport chez GameSquare. « Alors que les sports traditionnels, les jeux et le divertissement continuent de converger, notre partenariat avec Tim englobera le meilleur de ces mondes pour le plaisir des fans. »

Betar a également récemment fait la une des journaux après avoir signé un accord de streaming exclusif avec YouTube Gaming, il fait donc pas mal de mouvements commerciaux cette année.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

