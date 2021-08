TimTheTatman répond à un défi de DrDisrespect avec gentillesse

in

Récemment, DrDisrespect a défié son collègue créateur de contenu Tim “TheTatman” John Betar au meilleur des trois matchs dans Call Of Duty: Warzone, et la réponse n’est pas ce à quoi vous vous attendriez: Tim a dit qu’il manquait de jouer avec Doc.

Depuis l’interdiction de DrDisrespect de Twitch l’année dernière, il n’a plus pu jouer à des jeux avec aucun de ses amis encore sur la plate-forme, y compris Betar. Cela entraînerait une violation des conditions d’utilisation de Twitch, mettant potentiellement quelqu’un comme Betar dans l’eau chaude. Alors bien sûr, Betar a dû refuser, mais pas avant d’avoir exprimé son soutien à son ami.

« Hé, docteur. Si tu regardes, pour ce que ça vaut, tu me manques. Nous nous manquons », a déclaré Betar dans un récent flux Twitch. « Et pour ce que ça vaut, mec. J’ai écouté vos streams sur YouTube, et honnêtement, pour ce que ça vaut, vous vous en sortez très bien là-bas aussi.

Découvrez le clip touchant par vous-même ci-dessous.

tuez-les avec gentillesse @timthetatman .. bon mouvement@drdisrespect assez bon? https://t.co/z1CqdGriJP pic.twitter.com/H31SiyiCaj – Wicked Good Gaming (@WickedGoodGames) 24 août 2021

“Je retire ce défi”, a déclaré DrDisrespect sur Twitter. « Vous préférez assister à des solos plutôt que de gagner un article de souvenir de jeu légendaire entièrement emmêlé, encadré sur mesure ? » Juste le genre de réponse que l’on attend d’un bon docteur.

Les personnalités du streaming sont souvent pleines de bravade thoracique lorsqu’il s’agit de défis comme celui-ci, il est donc agréable de voir une véritable amitié s’épanouir malgré tout.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.