Timur Valiev contre. Daniel Santos ajouté à l’UFC Fight Night le 16 octobre

Un nouveau rival et une nouvelle date auront Timur Valiev dans votre prochain match. Le Russe affrontera le Brésilien Daniel Santos à l’UFC Fight Night le 16 octobre.

Le match a été confirmé par Lutte contre l’AG l’après-midi de ce mardi.

Saints, fera ses débuts dans l’Octogone après avoir terminé sa carrière sur le circuit européen. Le poids coq de Brésil il est sur une séquence de deux victoires consécutives. Dans son dernier combat, il a soumis Zhunus Nizambek au Courageux CF 32. Daniel est connu pour sa frappe forte, avec 4 victoires pour KO / TKO.

Valiev, Il veut continuer à ajouter des victoires dans son passage dans l’Octogone. Dans son dernier combat, il a battu Raoni Barcelone par décision majoritaire en UFC Vegas 30. Timur s’est fait connaître sur le circuit russe et son passage par WSOF et PFL, et aussi pour ses poings forts, avec 5 victoires pour KO / TKO.

Nuit de combat UFC Le 16 octobre se tiendra dans un lieu à définir.

