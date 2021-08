Tina Charles connaît la meilleure saison de notation de la WNBA après un an de congé

in

Tina Charles joue le meilleur basket-ball que nous ayons vu jouer depuis des années. Elle est en tête de la ligue avec 26,2 points par match, soit six points par match au-dessus du deuxième meilleur marqueur Jonquel Jones. Elle pourrait finir par avoir la plus grande saison de notation de l’histoire de la WNBA.

Charles est dominant depuis son entrée dans la ligue depuis UConn. Elle a été recrue de l’année en 2010, a été nommée MVP de la WNBA en 2012, est cinq fois étoile de la WNBA et a battu de nombreux records de la ligue. Mais en 2020, tout cela s’est arrêté. Elle a raté toute la saison WNBA et personne ne savait comment elle se comporterait à son retour. Elle faisait aussi un grand pas en passant du New York Liberty aux Washington Mystics.

Mais à 32 ans, Tina nous a montré qu’il lui reste encore beaucoup de matchs à jouer et encore de nombreuses années à dominer. Voici donc un aperçu du départ et du retour stellaire de Tina dans le W.

Un an loin de la WNBA

En 2020, alors que la WNBA cherchait à débuter sa saison dans la bulle, Tina a annoncé qu’elle ne participerait pas car elle souffre d’asthme extrinsèque. Son état la rendait à haut risque de Covid-19 et elle a obtenu une dispense médicale. Dans The Players’ Tribune, elle a écrit :

Ma condition, appelée asthme extrinsèque, a un impact sur mon système immunitaire et ferait du jeu pendant une pandémie une proposition très risquée et dangereuse. Récemment, la décision de jouer ou non a été prise pour moi lorsque la ligue m’a accordé une dispense médicale pour la saison à venir.

Les fans de Tina et les passionnés de Washington Mystics devraient montrer leur enthousiasme pour voir Charles s’habiller pour la première fois dans un uniforme de Mystics. Elle a été acquise par les Mystics pendant la saison morte grâce à un échange impliquant trois équipes : Dallas Wings, New York Liberty et Washington Mystics.

Avec son palmarès exceptionnel, beaucoup attendaient avec impatience ses débuts aux côtés de la MVP en titre de la ligue, Elena Delle Donne. Eh bien, Elena n’a pas joué cette saison non plus à cause de sa maladie de Lyme.

Pendant son absence, elle s’est consacrée à soutenir les causes de justice sociale et la formation. Mais malgré son dévouement à l’entraînement, personne ne savait comment elle reviendrait sur le terrain. Serait-elle aussi dominante ? Cette saison serait-elle une introduction à sa retraite ? Il y avait beaucoup de questions, et seule Tina pouvait contrôler ce récit.

Tina a déclaré à USA Today :

J’allais à la gym tous les jours avec mon entraîneur. C’était littéralement ma journée : réveillez-vous, allez en voiture à Brooklyn et entraînez-vous. C’est tout ce que je faisais, essayant juste de rester engagé. En travaillant sur mon jeu pendant l’intersaison et en entrant cette année juste en voyant la façon dont DC joue, je ne voulais rien manquer.

Avance rapide jusqu’à un an plus tard, le travail acharné de Tina a porté ses fruits.

Elle est de retour et en route pour battre des records

Si vous deviez regarder Charles jouer sans savoir qu’elle est restée absente toute la saison dernière, vous pourriez être surpris. Tina ressemble à elle-même. En fait, elle pourrait être plus belle que jamais.

Si la saison se terminait aujourd’hui, elle détiendrait le record de tous les temps de la WNBA pour la plus grande saison de buts individuels. Diana Taurasi détient actuellement ce record avec sa performance de la saison 2006 de 25,3 points par match.

Charles a toujours été productif au sein d’une équipe qui compte beaucoup sur elle pour se produire tous les soirs. D’autres stars comme Delle Donne et Alysha Clark sont blessées, laissant une grande partie du travail à faire par Tina et Ariel Atkins, son coéquipier de Team USA.

Avec la saison WNBA de retour après leur pause olympique et Tina ayant remporté l’or avec Team USA à Tokyo, cela s’annonce comme une saison et une année mémorables pour Charles.

De mise à l’écart l’année précédente à pure domination maintenant, elle a été amusante à regarder et, espérons-le, elle pourra continuer à nous impressionner pendant la dernière ligne droite du programme de la saison régulière de la WNBA.