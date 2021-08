Tina Knowles applaudit aux critiques de Tiffany Diamond de Beyoncé

in

Tina sait prend la parole pour défendre Beyoncé après que la pop star a été critiquée pour avoir porté le Tiffany Yellow Diamond.

La chanteuse “Lemonade” portait le diamant Tiffany 128 carats pour elle et son mari Jay Zdans la nouvelle campagne “About Love” de la marque de luxe. À ce titre, Beyoncé est devenue la quatrième femme et la première femme noire à porter le bijou, qui a été acheté par Tiffany & Co. en 1878.

Lady Gaga portait auparavant le collier inestimable aux Oscars 2019, tandis que Audrey Hepburn l’a porté pour promouvoir Breakfast at Tiffany’s en 1961.

De plus, le Jean-Michel Basquiat peinture, Equals Pi (1982), a été inclus dans la toile de fond des photos de la campagne, marquant la première fois qu’il a été partagé avec le public.

Malgré ces moments historiques et la promesse de Tiffany d’un don important aux HBCU (Historically Black Colleges and Universities), de nombreux internautes ont contesté le fait qu’un artiste noir de premier plan portait un diamant extrait d’Afrique du Sud à l’époque coloniale.