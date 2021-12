Tina Louise parle de sa rupture et dit que les jumeaux Oppenheim ne veulent pas d’enfants

Lire du contenu vidéo

Tina Louise dit qu’elle s’est séparée de Brett Oppenheim a été déclenché par la rupture de son frère avec leur partenaire de « Selling Sunset » Chrishell Stause … et il s’avère que Brett et son jumeau ont des sentiments similaires qui ont mis fin aux deux relations.

Nous avons eu Tina à son joint Sugar Taco sur Melrose et lui avons demandé ce qui avait causé la rupture avec Brett après environ 8 mois de fréquentation.

Tina dit que les choses sont arrivées au point où elle voulait franchir une nouvelle étape dans la relation, mais Brett n’était pas prêt … et fonder une famille était le point de friction.

Comme nous l’avons signalé … Chrishell et le frère de Brett, Jason, aussi rompu après des mois de fréquentation … et ils ont dit qu’ils n’étaient pas non plus alignés sur la question familiale. Il s’avère que Jason est étroitement lié à Brett.

C’est intéressant… Tina dit que les problèmes de Chrishell et Jason l’ont amenée à commencer à parler à Brett de la possibilité d’avoir des enfants, et c’est ce qui les a finalement amenés à se séparer.

Comme Chrishell et Jason, Tina dit qu’elle restera amie avec Brett malgré sa rupture… et si vous ne la croyez pas, écoutez simplement ses plans de Noël.