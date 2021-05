Tina O’Brien révèle une énorme confrontation pour Sarah et Carla .

Carla et Sarah en viennent aux mains dans une confrontation houleuse (Photo: ITV)

La légende de Coronation Street, Sarah Platt (Tina O’Brien), devrait faire face à la colère de Carla Connor (Alison King), alors qu’ils se disputent la décision d’Adam Barlow (Sam Roberson).

Les téléspectateurs sauront que Sarah était moins que ravie lorsqu’elle a découvert qu’Adam avait accepté de se faire tester pour vérifier s’il correspondait au donneur de foie de Peter Barlow (Chris Gascoyne).

Elle a des mots avec lui à ce sujet dans les scènes à venir, et Adam change finalement d’avis.

Carla, bien sûr, n’est pas trop contente quand elle découvre qu’Adam a reconsidéré, mais c’est Sarah qu’elle tient pour responsable.

L’animosité, comme toujours, s’ensuit.

“Je pense que Sarah a l’impression d’avoir été exclue de la conversation”, a déclaré Tina O’Brien Metro.co.uk, “ Carla en sait plus qu’elle ne le sait, et c’est son mari qui accepte de procéder à ces tests assez invasifs et je pense qu’elle se sent laissée de côté et blessée.

‘Elle n’est pas très sensible à la situation, si je suis honnête, la façon dont elle y répond est : “c’est une très mauvaise idée et je ne pense pas que tu devrais faire ça, tu es jeune, tu es en bonne santé, vous avez la vie devant vous, ne le faites pas. Peter va juste se saouler à nouveau et avoir besoin d’un autre foie !

‘Je pense qu’elle sait que Carla va probablement exploser, mais je ne pense pas que ce qu’elle attend, c’est que Carla dise, tu fais ça parce que tu es ennuyé d’avoir couché avec lui qui… je ne sais pas si Sarah le fait pour cette raison ou non. Peut-être y a-t-il un peu de cela, mais peut-être qu’il s’agit de penser davantage à leur avenir.

Alors que Sarah maintient apparemment sa décision de dissuader Adam de la procédure, l’actrice Tina estime que – si un combat de chat devait avoir lieu entre le personnage et l’adversaire Carla – alors Carla remporterait la victoire !

‘Elle le ferait ! Elle le ferait, ce n’est pas juste ! Mais pour être juste envers Sarah, elle a aussi un gobe sur elle et elle peut se débrouiller. Certaines des choses qu’elle dit peuvent être assez méchantes, et bien que Carla ait l’air d’être un cookie dur, je pense qu’elle est vulnérable, elle a eu quelques années vraiment difficiles et je pense que Sarah peut parfois dire des choses qui peuvent être un peu blessantes.

