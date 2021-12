Tina Tintor, victime de l’accident de voiture d’Henry Ruggs, a été brûlée vive, selon le coroner

La femme Henri Ruggs a percuté sa Corvette dans un violent accident de voiture le mois dernier brûlé vif … ont révélé des responsables mardi.

Selon des représentants du bureau du coroner du comté de Clark dans le Nevada, Tintor « est décédé des suites de blessures thermiques dues à une collision de véhicules à moteur ».

Les responsables ont ajouté d’autres causes au décès, notamment « l’inhalation de produits de combustion, des fractures des os du nez, des côtes droites et de l’avant-bras gauche, et un hémothorax gauche ».

Les autorités ont statué que la mort était accidentelle.

Comme nous l’avons signalé précédemment, Ruggs est accusé d’avoir causé l’accident en état d’ébriété … après que des responsables aient déclaré qu’il accélérait avec un taux d’alcoolémie de .161 avant de percuter sa voiture de sport à l’arrière du RAV4 de Tintor vers 3h39 le 2 novembre à Las Vegas.

Dans les appels au 911, obtenus par TMZ Sports, vous pouvez entendre des témoins dire aux répartiteurs que l’incendie entourant la voiture de Tintor à la suite de la collision était intense.

« C’est presque tout parti », a déclaré une femme à propos du véhicule incendié de Tintor … ajoutant, « et je pense que quelqu’un est à l’intérieur. »

Ruggs a été accusé de cinq chefs d’accusation – dont quatre crimes – pour son rôle présumé dans l’accident … et les procureurs disent qu’il risque plus de 50 ans de prison s’il est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation.