Tina Turner est tombée amoureuse au premier regard avec Erwin Bach ⋆ .

La réalisatrice à succès de « River Deep – Mountain High » affirme dans son documentaire qu’elle a immédiatement su que son mari actuel était celui lorsqu’elle a posé les yeux sur lui pour la première fois en Allemagne.

C’était le coup de foudre quand Tina Turner a d’abord posé les yeux sur son mari, Erwin Bach.

L’icône du rock a rencontré l’ancien directeur musical Erwin en Allemagne il y a plus de 30 ans, et elle a immédiatement su qu’il y avait quelque chose de spécial entre eux.

S’exprimant dans le nouveau documentaire de HBO « Tina« , A déclaré Erwin, » Nous nous sommes rencontrés à l’aéroport de Cologne (Bonn) – en fait, c’était l’aéroport de Düsseldorf, et son manager Roger (Davies) m’a demandé de venir chercher Tina. »

Reprenant l’histoire, Tina a expliqué: «Il était (16 ans) plus jeune (que moi). Il avait 30 ans à l’époque et avait le plus joli visage. Je veux dire, vous ne pouvez pas (le décrire). C’était comme, fou. (J’ai pensé), ‘D’où vient-il?’ Il était vraiment très beau.

«Mon cœur (battait vite) et cela signifie qu’une âme s’est rencontrée et que mes mains tremblaient», se souvient le chanteur.

«Alors Roger m’a dit: ‘Tina, tu roules avec Erwin’, et je voulais dire ‘Yay!’ »

Selon People.com, même si Tina était une superstar, Erwin se sentait à l’aise en sa compagnie. «Nous avons apprécié la balade. J’ai aimé conduire l’artiste, en fait une superstar », a-t-il poursuivi. «Vous êtes normalement un peu nerveux, mais je n’étais pas nerveux non plus. Je faisais juste le travail.

Le couple s’est finalement marié en 2013.

C’était la deuxième union de Tina, après son mariage avec la chanteuse et collaboratrice Ike Turner, qui a duré de 1962 à 1978, mais en raison des abus qu’elle a subis pendant la relation, la rockeuse considère Bach comme son premier et unique mari.

«C’était (le mariage avec Bach) était la première fois que je me mariais, en ce qui me concerne», raconte-t-elle dans le documentaire.

«Quand Ike m’a demandé de l’épouser, je savais que c’était pour une raison. Mais je devais dire oui… ou ça allait être un combat. Et donc, quand nous sommes allés nous marier, ce n’était pas mon idée de mon mariage.

